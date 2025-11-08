Dos heridos al caer cuando reparaban el tejado de su vivienda en Vila de Cruces (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras accidentarse cuando reparaban unas filtraciones en el tejado de su vivienda en Cortizada, en Sabrexo, en el municipio pontevedrés de Vila de Cruces.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un particular quien informó de este suceso que tuvo lugar minutos después del mediodía de este sábado.

El informante explicó que acababa de caer el tejado de su vivienda, en el que trabajaba para arreglar unas filtraciones. Otro familiar resultó también herido en el accidente.

En el operativo han participó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó su helicóptero con base en Santiago, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de Vila de Cruces.

Uno de los dos heridos fue evacuado en el helicóptero y otro en ambulancia, ambos a Santiago.