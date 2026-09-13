Dos heridos en una colisión con dos coches implicados en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este domingo en una colisión con dos coches implicados en Ourense. Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se registró a las 18.30 horas en el kilómetro 236 de la N-525.

Aunque en las llamadas iniciales varios particulares explicaron que podía haber personas atrapadas, los servicios de emergencia lo descartaron cuando llegaron al lugar.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y la Policía Local de Ourense, así como los operarios de mantenimiento de la carretera.