Dos heridos en una colisión múltiple con siete vehículos implicados en la A-6, en Culleredo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en una colisión múltiples con siete vehículos implicados en las A-6, a la altura de Culleredo (A Coruña).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, fue un particular quien dio el primer aviso pasados unos minutos de las 20.00 horas. En la llamada informaba de que acababa de producirse una colisión en cadena en el kilómetro 588 de la A-6, a la altura de Orro (Culleredo) y en sentido A Coruña.

Según su testimonio, el accidente se produjo cuando los vehículos trataban de esquivar un árbol. De hecho, sobre esa hora, el 112 relata que recibió las llamadas de varios particulares que informaban de la presencia de un árbol caído en ese mismo punto kilométrico.

En este sentido, ha apuntado que uno de los alertantes comunicó que su vehículo pasó por encima de las ramas del árbol, aunque resulto ileso.

Hasta el punto se desplazaron miembros del servicio de mantenimiento de la vía, de Urgencias Sanitarias de Galicia y de la Guardia Civil de Tráfico, que confirmaron que fueron siete los vehículos implicados y que dos personas necesitaban asistencia.