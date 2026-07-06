Dos hombres de 38 y 24 años heridos en un accidente de tráfico en Muxía (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años, con identidad J.V.S., y otro de 24 años, J.P.F., han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en la C413, a su paso por el lugar de Calo, en Muxía (A Coruña).

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, los dos heridos eran los conductores de los vehículos y uno de ellos tuvo que ser liberado por los bomberos.

Además de los bomberos y del servicio de Urxencias Sanitarias 061 al punto se desplazaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee con heridas de diversa consideración.