Dos personas resultan heridas en un accidente múltiple en Santiago con tres coches implicados

Archivo - Accidente de tráfico o colisión frontal entre dos coches. - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

Un accidente múltiple con tres coches implicados dejó a dos personas heridas en Santiago de Compostela, siendo una de ellas excarcelada al no poder salir del turismo.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos antes de las 07.00 horas de este lunes en la rotonda del kilómetro 337 de la N-525, en la parroquia de O Eixo.

Fue un particular el que alertó de la existencia de un accidente con tres coches implicados, uno de ellos volcado. Además, también avisaba de que un conductor era incapaz de salir del vehículo.

Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guarida Civil de Tráfico, a los Bomberos y a la Policía Local de Santiago.

Así, los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor atrapado, mientras que los servicios sanitarios trasladaron a los dos heridos al hospital Clínico.

CATOIRA

Por otra parte, una persona también tuvo que ser excarcelada en Oeste, en Catoira (Pontevedra), tras volcar su coche en el kilómetro 5 de la PO-548.

De esta manera, se alertó a los bomberos de O Salnés y al GES de Padrón, que liberaron al implicado, siendo trasladado en ambulancia al hospital de referencia.