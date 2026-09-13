Los drones de Axega se incorporan a la búsqueda de un octogenario desaparecido desde este domingo en Carnota (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de Axega se ha incorporado en la tarde de este domingo al operativo de búsqueda de un octogenario desaparecido desde este domingo en Carnota (A Coruña).
Según ha informado el 112 Galicia, fue un familiar quien llamó en torno a las 14.00 horas para explicar que el octogenario había salido a dar un paseo por la zona de Caldebarcos, en San Mamede (Carnota), y que no había regresado.
De inmediato, se informó a los agentes de la Guardia Civil, que coordinan el operativo, al GES de Muros, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de Carnota.