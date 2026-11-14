Los dueños de un prostíbulo de Santiago afrontan más de 30 años de cárcel por explotación sexual y tráfico de drogas

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acoge el próximo viernes, a partir de las 10.00 horas, el juicio contra los responsables del club de alterne San Lázaro II, situado en la calle San Marcos de la capital gallega, para los que la Fiscalía pide penas que superan los 30 años de prisión para los dos principales acusados de dirigir una presunta organización criminal desde 2014 que habría explotado sexualmente a mujeres y también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes.

Según se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal, se les atribuye a los implicados diferentes grados de participación. En primer lugar, atribuye a los dos principales investigados, un matrimonio que dirigía el negocio, la labor de seleccionar a las mujeres, controlar su actividad y gestionar los beneficios tanto de la explotación sexual como de la venta de droga.

Además, en el escrito se recoge que el grupo se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica, administrativa y personal de las mujeres, algunas de ellas con adicciones a las drogas y con familiares a los que debían enviar dinero en sus países de origen.

Asimismo, la acusación sostiene, entre otras cosas, que las mujeres debían pagar 30 euros por cada día que acudían al establecimiento y otros cinco euros por cada servicio realizado, en concepto de cambio de sábanas. También se les imponían sanciones económicas por retraso o ausencia, así como si abandonaban el club con un cliente al finalizar la jornada.

VENTA DE ESTUPEFACIENTES

De forma paralela, la Fiscalía atribuye a los responsables del establecimiento situado en la carretera hacia Lavacolla la adquisición y distribución de cocaína.

Y es que, en distintos registros domiciliarios, los agentes intervinieron cantidades de dinero que alcanzaron un total de 40.147,61 euros. La acusación considera que estos fondos procedían de la explotación sexual de las mujeres y del tráfico de drogas.

Por otro lado, la Fiscalía sostiene que los beneficios obtenidos mediante estas actividades se introducían en el circuito económico legal a través de la adquisición de numerosas fincas rústicas en el entorno de Santiago, así como de inmuebles en Portugal y vehículos.

Entre los bienes, figuran dos propiedades inmobiliarias en las localidades portuguesas de Oporto y Vilanova de Gaia, además de un tractor y un turismo Mercedes.

SOLICITUD DE PENA

Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye a los dos principales acusados tres delitos de prostitución coactiva, uno de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público, otro de pertenencia a grupo criminal y un delito de blanqueo de capitales.

Para cada uno de ellos solicita cinco años de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución, siete años y seis meses por tráfico de drogas, dos años por pertenencia a grupo criminal y seis años por blanqueo de capitales.

Para los otros cuatro acusados, a los que atribuye participación en la explotación sexual, el tráfico de drogas y la pertenencia al grupo criminal, la Fiscalía reclama penas de prisión por esos delitos, mientras que para un séptimo procesado, al que considera proveedor de la cocaína, solicita siete años y seis meses de cárcel por tráfico de drogas.

Asimismo, pide también la clausura definitiva del club San Lázaro II y el decomiso de los bienes.