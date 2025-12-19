El edil de Moraña expulsado del BNG por supuesta violencia machista cesa en su cargo en CIG-Ensino y deja el sindicato

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rubén Fernández Monteagudo, hasta ahora concejal del BNG en Moraña (Pontevedra), y que ha sido suspendido de militancia ante una acusación de violencia machista, ha cesado también en su cargo como responsable comarcal de CIG-Ensino en Santiago, y ha pedido su baja voluntaria del sindicato, según ha confirmado la central nacionalista en un comunicado.

Así, la CIG ha informado de que Fernández Monteagudo "solicitó la baja voluntaria del sindicato y cesó en sus responsabilidades tras conocer las acusaciones vertidas contra él".

El sindicato nacionalista ha apuntado, en todo caso, que fue conocedor de los hechos que se le imputan a Fernández Monteagudo "por las noticias publicadas en los medios" y no tiene "constancia por ningún medio de la existencia de denuncia, verbal o por escrito, por estos hechos".

En las últimas horas, la Executiva Nacional del BNG confirmó la suspensión de militancia del que era también concejal en Moraña, al que pidió la devolución del acta, tras recibir una acusación de violencia machista de la que la organización tuvo constancia a través de una persona del entorno personal de la víctima.

Según trasladaron los nacionalistas en una nota de prensa, la decisión se tomó en una reunión celebrada el 15 de diciembre después de conocer esta acusación el día anterior, el 14 de diciembre.

La dirección del BNG, que ha matizado que Fernández Monteagudo no tenía ningún cargo ni responsabilidad política dentro de la organización, acordó también trasladar su total apoyo a la víctima, y aclaró que la expulsión del aludido se decidió a pesar de que no recibió ninguna denuncia formal a través del canal interno habilitado, sino que llegó verbalmente por una persona del entorno de la víctima.