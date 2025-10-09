Los ediles no adscritos de Santiago lanzan sus "líneas de trabajo" tras "pasar página" de la moción de censura

Fijan la gobernanza de la tasa turística y la gestión de los fondos europeos como retos inmediatos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ediles no adscritos del Ayuntamiento de Santiago --Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez-- han lanzado en la tarde de este jueves sus "líneas de trabajo" tras "pasar página" del debate sobre una moción de censura en la capital gallega.

Los concejales expulsados del PSOE han publicado un video en la tarde de este jueves, jornada en la que el PP abrió la puerta a favorecer una moción de censura en la que Rosón fuese la candidata a la alcaldía --una opción que ella misma descargó--, en el que fijan sus líneas de trabajo en los próximos meses.

En él, tal y como han destacado en un comunicado, fijan como retos inmediatos la gobernanza de lo recaudado por la tasa turística y la gestión de los fondos europeos que ha captado Santiago para actuaciones en la zona norte del municipio.

Muíños, que empieza criticando que el debate político se centrase ya durante más de una semana en "sueños húmedos" en lugar de "en políticas municipales y en mejorar los servicios municipales", recalca el reto de los nuevos fondos europeos a lo que Marta Álvarez apunta que también vigilarán la ejecución de los proyectos ligados a Entre Sar e Sarela como el barrio verde de Pontepedriña o la renaturalización de la laguna de Cornes y la del Auditorio.

"No hace falta recordar que la mala gestión ya provocó que el gobierno local perdiese dos millones de euros para la Praza de Abastos en lo que llevamos de mandato, por lo que estaremos atentas a la ejecución de estos proyectos", ha indicado.

Por su parte, Mila Castro ha puesto el foco en la gestión de lo recaudado por la tasa turística y ha anunciado que en los próximos días los concejales no adscritos empezarán a reunirse con las asociaciones para garantizar una buena gobernanza de estos fondos, "imprescindibles para que el turismo contribuya al mantenimiento del ayuntamiento".

"AFILIADAS SOLO A SANTIAGO"

Por su parte, Mercedes Rosón ha recalcado que el mantenimiento de las calles, la ejecución del acuerdo de presupuestos y la búsqueda de mayores inversiones en los barrios y en el rural, "sin descuidar lo social", serán las líneas de trabajo que centren la acción política de los concejales no adscritos en los próximos meses.

Precisamente, en este sentido, ha recordado la batería de 12 propuestas a ejecutar antes de que termine el año por parte del gobierno local que ya formularon a inicios de septiembre, reafirmándose en su "necesaria ejecución".

En este sentido, concluyen insistiendo en su rechazo a que el debate político se centre en "sueños" sobre la moción de censura. "Nuestras prioridades son otras y nuestros sueños también. Nosotros soñamos con un Santiago mejor", señalan en un video en el que Mercedes Rosón asegura que "es lo que tiene estar afiliadas solo a Santiago".