Los ediles del PSOE de Santiago expulsados aseguran que "no es firme" y agotarán "todas las vías" en su defensa

Los cuatro ediles del PSOE de Santiago a los que este martes Ferraz ha comunicado su expulsión aseguran que la resolución "no es firme" y avanzan que agotarán "todas las vías" para defenderse.

Así lo han trasladado en un comunicado Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez en el que reafirman que el Grupo Municipal Socialista en Raxoi "no experimentará ningún cambio en su composición".

Destacan que la resolución conocida este martes "no es firme", ya que contra ella cabe un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en un plazo de 10 días hábiles.

Ante esto, recuerdan que el informe elaborado por el secretario de la corporación cuando se conoció la expulsión provisional señala que "no tendrán la condición de 'no adscritos' los concejales que no fuesen sancionados con la expulsión firme del partido o formación política con los que concurrieron a las elecciones".

Por lo tanto, sostienen que la resolución "no es firme" y, como consecuencia, "no tiene efectos organizativos en lo que se refiere al funcionamiento normal del Ayuntamiento de Santiago y del Grupo Municipal Socialista". "Por lo que Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez seguirán siendo concejales adscritas a este grupo y, Gonzalo Muíños, su portavoz", advierten.

Además, reivindican que son "socialistas" y que no existe "resolución de ninguna organización que tenga la facultad de cambiar los ideales y la ideología de unos representantes públicos" que, añaden, "además de deberse a la ciudadanía que los eligió, tienen el derecho y la libertad de mantener sus convicciones políticas y éticas".

PROCESO

Asimismo, en este comunicado apuntan que el expediente de expulsión provisional, que este martes se ha elevado a definitivo, "nada tiene que ver con aquellos primeros expedientes en los que se cuestionaba la votación de la ordenanza relativa a las Viviendas de Uso Turístico".

Para los cuatro concejales, este es "un nuevo expediente que sigue un proceso sumarísimo" que, en su opinión, tiene como base "única y exclusivamente" la "no asistencia de las concejalas a una reunión convocada por Gumersindo Guinarte" para efectuar el cambio en la portavocía que insisten que es "nula de pleno derecho".

En esta línea, aseguran que lo ocurrido por la votación de la ordenanza de las VUT era "una cortina de humo" y que detrás de ella se escondía "la voluntad poco democrática de modificar arbitrariamente a los representantes institucionales del Ayuntamiento". "Como si la democracia se tratase de un juego de intercambio de cromos", lamentan.

Ante esta situación, se reafirman en su voluntad de "seguir trabajando con lealtad y coherencia con la ciudadanía de Santiago a la que representan". "No entendemos otra forma de hacer política más que la que busca el bienestar común y pone el interés general por encima de cualquier consideración particular", manifiestan.

Por último, reprochan que sean los "intereses particulares" los que "parecen estar detrás de toda esta campaña de deslegitimación de los concejales expedientados" y a los que ahora, lamentan, "parecen haberse prestado a servir dos compañeros del mismo Grupo Municipal".

CONFLICTO INTERNO

El conflicto en el PSOE local de Santiago estalló el día 24 de junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo municipal votaron en el pleno a favor de una ordenanza sobre las viviendas turísticas en contra de la decisión marcada por la dirección local, que optaba por la abstención.

Esa misma jornada, Día de San Xoán, la ejecutiva de Santiago convocó una reunión para ordenar el relevo de dos de los trabajadores del grupo, la jefa de gabinete y el responsable de comunicación, unos cambios que el portavoz municipal se negó a firmar y por los que fue suspendido de militancia durante un plazo de 18 meses.

Así las cosas y tras conocerse la suspensión de la militancia a Gonzalo Muíños por lo que el PSOE consideró una "indisciplina reiterada", la dirección local acordó el nombramiento de Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del Grupo Municipal y de Marta Abal como secretaria y convocó a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez a una reunión para ratificar dichos nombramientos.

Sin embargo, las tres concejalas del PSOE de Santiago que apoyan al hasta ahora portavoz del grupo municipal socialista, Gonzalo Muíños, defendieron que la convocatoria de la reunión a la que fueron citadas por el edil Gumersindo Guinarte para acordar el cambio en la portavocía designado por la dirección local era nula, y alegaron que no incumplían las normas.

Este hecho supuso también una ruptura de la unidad que hasta entonces había en el grupo municipal, al acercarse Gumersindo Guinarte y Marta Abal a la dirección local.