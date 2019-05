Educación ejecutará este verano 22 obras de rehabilitación integral de centros

Publicado 10/05/2019 13:57:46 CET

La oposición critica la "política de hechos consumados" y reclama más "transparencia" y "debate"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación ejecutará este verano un total de 22 obras de rehabilitación integral en centros de enseñanza de las cuatro provincias gallegas al amparo de los fondos de superávit, por un importe total de 21,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario xeral técnico de la consellería, Jesús Oitavén, durante una comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento para informar de la evolución del Plan de Dotación de Infraestructuras Educativas 2016-2021.

En este marco, Oitavén ha explicado que esta inversión será posible gracias a que el departamento educativo de la Xunta encargó los proyectos de estas intervenciones en el mes de diciembre de 2018. Dentro del proceso, los proyectos "fueron todos remitidos en la segunda quincena de abril a los ayuntamientos", que deben otorgar licencia, por lo que la Xunta estima que "habrá tiempo suficiente" para ejecutarlas este verano.

Para ello, el secretario xeral ha destacado que la plataforma de Contratos de Galicia publica este viernes la licitación de las 22 rehabilitaciones, lo que, calcula, permitirá adjudicar las obras a finales de junio y comenzarlas a mediados del mes de julio, "siempre y cuando se otorguen las pertinentes licencias municipales".

Con esta decisión, el grueso de las obras de mayor impacto y la "incomodidad" que podrían generar estaría finalizado a inicios del próximo curso, con el objetivo de que "interfieran el menos posible en la actividad lectiva".

Con respecto a los centros escogidos para la realización de las obras, Oitavén ha garantizado que se ha optado por "criterios exclusivamente técnicos", como la antigüedad de los centros, el grado de necesidad de las intervenciones apreciada por las unidades técnicas provinciales y el número de alumnos.

CENTROS

El presupuesto más alto será, según los datos de la Xunta, para el CEIP Fogar de Carballo, con 1.614.908 euros: seguido del CPI de Cova Terreña, en Baiona, con 1.266.258 euros; del IES Ramón Cabanillas de Cambados, con 1.123.204 euros; y del IES Illa de Tambo de Marín, con 1.175.517 euros.

A continuación , superando ligeramente el millón de euros de presupuesto, están el IES de Arzúa (1.070.743 euros), el CEIP de Cervo (1.057.127 euros), el CEIP de Prácticas de Ourense (1.054.797 euros) y el CEIP Plurilingüe Santa María de A Fonsagrada (1.011.676 euros).

Por debajo se sitúan, asimismo, el IES O Couto de Ourense, con un presupuesto de intervención de 969.591 euros; el IES Monelos de A Coruña, con 946.523; el CEIP Cruceiro de Canido de Ferrol, con 943.270 euros; el IES Muralla Romana de Lugo, con 940.937 euros; el CEIP de Foz número 1, con 914.376 euros; el CEIP de O Hío, en Cangas, con 873.191; y el CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo de O Carballiño, para el que la Xunta presupuesta 872.816 euros.

Cierran la tabla de este programa el CPI de Pontecesures, con un presupuesto de intervención de 849.026 euros; el CEIP Princesa de España de Verín, con 846.985 euros; el CEIP de Casás, en Lugo, con 826.923 euros; el CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral, con 817.105 euros; el CEIP García Barbón de Vigo, con 810.793 euros; el CEIP Raíña Fabiola de Santiago, con 715.883, y el CEIP Condesa de Fenosa, de O Barco, con una inversión de 706.683 euros.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

Tal y como ha indicado Jesús Oitavén, estas obras se enmarcan en el Plan de dotación de Infraestructuras educativas, que amplía su vigencia hasta 2021.

Al amparo de este programa están también planificadas para este año otras obras, tanto de nueva construcción como de reforma, ampliación y mejora de ocho actuaciones de rehabilitación energética. Las ocho, que se iniciarán este verano, están ya adjudicadas, ha dicho el secretario xeral.

En concreto, serán actuaciones en el CEIP A Ramallosa de Teo, el CEIP Felipe Castro de Noia, el CPI Ramón Piñeiro de Láncara, el CEIP Luis Pimentel de Lugo, el CPI Terras de Maside, el CIFP Portovello de Ourense, el CEIP Tenorio de Cerdedo-Cotobade y el CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa.

El impacto total del Plan será, ha dicho Oitavén, computando los tres años ejecutados y los dos programados (2019 y 2020) de "116 grandes actuaciones", lo que supone intervenir en el 10,6% de los centros públicos gallegos. Territorialmente, ha añadido, se actuará en 72 ayuntamientos, con reformas que beneficiarán a más de 33.000 alumnos.

Jesús Oitavén ha destacado que la Xunta está gestionando para esto "un presupuesto de cerca de 200 millones de euros para obras en seis años", a los que hay que añadir los 21,4 millones de euros del superávit del año 2019 y los eventuales que se puedan derivar del superávit del año 2020.

POLÍTICA DE "HECHOS CONSUMADOS"

Durante su turno de réplica, la oposición ha criticado al representante de la Xunta que acuda a una comparecencia con una "política de hechos consumados" y sin posibilidad de "aporte" o "negociación" por su parte.

En este sentido, la diputada nacionalista Olalla Rodil ha acusado al Gobierno gallego de "no buscar ningún debate" o "aportación", si no venir al Parlamento a contar "planificaciones cerradas". "No estamos de acuerdo con las formas, porque no hay debate", ha dicho Rodil, que ha afeado a Educación también la tramitación "por vía de urgencia" del "plus presupuestario" del superávit.

Tanto la representante del BNG como los diputados de PSdeG y En Marea se han referido también al hecho de que Oitavén se defendiese durante su discurso, y antes de la intervención de los otros grupos, de las posibles críticas por el "electoralismo" de este anuncio de inversión. "Excusatio non petita...", ha dicho Olalla Rodil, mientras que Luca Chao, de En Marea, ha puesto sobre la mesa la necesidad de comparecer por este motivo "justo en el mes de mayo".

A mayores, la diputada de En Marea se ha referido a cuestiones de conservación y mantenimiento que afectan a los centros educativos gallegos y para los que ha urgido solución. Entre ellos, ha sacado la presencia de amianto en las escuelas, un material para el que la Xunta comprometió un plan de eliminación para 2017 "del que no se sabe nada".

Por su parte, el socialista Luis Álvarez ha reclamado a Oitavén el tener acceso al plan general de actuaciones, prioridades y necesidades del conjunto de los centros gallegos, con el objetivo de saber si esta es "la planificación deseable" y en aras de la "claridad" y la transparencia". Del mismo modo, ha criticado también el "constructo" de recurrir al superávit, que "no aparece por ningún sitio".

Finalmente, la diputada del PPdeG Teresa Egerique ha agradecido al secretario xeral su comparecencia y ha reivindicado los resultados de la gestión del actual Gobierno gallego, con un balance "bastante bueno". "Creo que podemos sacar pecho", ha dicho.