La educación gallega contará el próximo curso con un nuevo plan para impulsar la atención a la diversidad

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - DAVID CABEZÓN @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes un nuevo plan para impulsar la atención a la diversidad en el sistema educativo gallego, en concreto, el plan, que se empezará a aplicar al inicio del próximo curso, contará con un presupuesto de 118 millones de euros y tendrá vigencia hasta 2030.

Según ha explicado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, este nuevo plan abarca cuatro ámbitos: dinamización de recursos; atención personalizada y libertad de elección; formación y actualización de competencias; y simplificación de la gestión y adaptabilidad de la normativa.

Entre las acciones que contempla este nuevo plan, el titular de Educación se ha referido a un "refuerzo" del profesorado especialista con un total de 400 plazas vinculadas de forma directa con la atención a la diversidad tanto en Primaria como en Secundaria.

En el caso de Secundaria será mediante la contratación de 200 nuevos profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) para Secundaria: 100 en este próximo curso y otros 100 en el siguiente curso 2027/28.

"En Primaria vamos a proceder a consolidar 150 puestos también de PT y AL mediante la modificación de los catálogos. Y contrataremos también, en el próximo curso, 50 nuevos profesionales en los departamentos de orientación", ha desgranado.

"Son cuestiones relevantes que derivan en gran parte del proceso de diálogo que tenemos abierto con diferentes organizaciones sindicales desde el año 2023", ha defendido el conselleiro, refiriéndose así al acuerdo firmado con CC.OO., UGT, CSIF Y ANPE.

Otra de las acciones que contempla este plan se relaciona con la formación del profesorado, en este sentido, Rodríguez ha asegurado que "la realidad educativa y social cambia muy rápidamente y aparecen nuevos retos", por lo que "la formación del profesorado tiene que ser un hecho vertebral y fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza".

En esta línea, para el próximo curso, el plan de formación del profesorado contará con una línea específica de atención a la diversidad y los orientadores, especialmente los orientadores de nueva incorporación, tendrán un diseño específico de un itinerario formativo para los mismos.

Con todo, la tercera acción tiene que ver con la reducción de la burocracia, para lo que se recurrirá a una herramienta que este momento se encuentra en proceso de licitación, EdugalIA. "Además se va a avanzar también de modo progresivo en la digitalización de diferentes trámites que va a implicar una mejora en la coordinación entre los especialistas, las familias, los centros educativos y, en definitiva, una serie de cuestiones de carácter técnico que van a contribuir a reducir la burocracia y que los profesionales tengan más tiempo para dedicarse a sus funciones", ha añadido.

En otro orden de asuntos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que el Consello ha acordado colaborar con 15 asociaciones y entidades especializadas en la inclusión para garantizar el servicio de comedor adaptado a los alumnos que lo necesiten, serán 300.000 euros y se atenderá a 585 alumnos.