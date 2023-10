Educación incorpora a su propuesta reducción de ratios en ESO y BACH y de carga horaria en Primaria e Infantil

Mesa Sectorial Docente non Universitaria.

El lunes presentará el documento definitivo, que CIG califica de "chantaje" y los demás sindicatos demandan reducir el horario lectivo

La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades ha incorporado a la propuesta trasladada a los sindicatos la reducción de ratios en Secundaria y Bachillerato, a 25 y a 30 alumnos, respectivamente, una vez que se aplique el calendario planteado para Infantil y Primaria, además de rebajar el horario lectivo en Primaria e Infantil de 25 a 23 horas a partir del curso que viene.

Estas han sido algunas de las propuestas que la administración autonómica ha planteado este viernes a los sindicatos en la tercera y última reunión de la mesa sectorial (CIG, CC.OO., ANPE y UGT) celebrada en la Escola Galega da Administración Pública (EGAP), antes de trasladarles el lunes el documento definitivo que los representantes de los trabajadores evaluarán y decidirán si aceptan o no.

Ante el borrador presentado este viernes, la CIG, sindicato mayoritario, ya ha avanzado que considera "insuficiente" e "imposible de apoyar" este documento. "Es a coste cero", ha censurado en declaraciones a Europa Press el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, que ve la propuesta de los ratios en Secundaria y BACH "una declaración de intenciones", pero "no se aplicarían hasta 2038".

Sin embargo, la Consellería considera que las ratios nuevas ya se van a aplicar a efecto de creación o supresión de aulas, puesto que, por ejemplo, si en Secundaria ya se superaban los 30 alumnos y había dos aulas, pero el año que viene el número de alumnos desciende de esa cifra, habría dos aulas igualmente, una cifra que las actuales ratios permite que haya en un solo aula.

Así, aunque el calendario planteado es "progresivo", explican fuentes del departamento autonómico a Europa Press, afectará desde ya a todas las etapas, también a ESO y Bachillerato.

En esta línea, CC.OO. cree que el calendario de aplicación es "largo" pero "muy flexible" y ven "satisfactorio" el texto en este punto. "La ratio 20 nos coloca en buena forma en el ranking del Estado", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el representante de Comisiones José Manuel Fuentes.

SIN ACUERDO SOBRE EL HORARIO LECTIVO

Una de las "líneas rojas" que marcaban los sindicatos y sobre lo que no se ha alcanzado un acuerdo ha sido la reducción del horario lectivo, que finalmente tendrá un apartado específico en el documento que se proponga.

Así, la Consellería ha planteado en esta última negociación reducir de 25 a 23 horas lectivas a partir del curso que viene en Infantil y Primaria, pero los sindicatos reprochan, entre otras cosas, que "no se hace mención a Secundaria".

En concreto, José Manuel Fuentes, de CC.OO., ha afirmado en declaraciones a Europa Press que no admiten esta propuesta. "Si bajaran de 20 a 19 estaríamos recuperando la mitad de las horas lectivas perdidas y nos quedaría la otra mitad, que quedaría vinculada a la del resto de funcionariado", ha afirmado.

Para el representante de Comisiones, si en el documento que la Consellería presentará el lunes se refleja esa reducción horaria "no habría ninguna duda" para firmar el texto. De no ser así, reconocen que tendrán que estudiar si el avance en el ámbito de las ratios es "suficiente para obviar lo otro".

Por su parte, UGT quiere conocer "cómo va a quedar al final" este punto, ya que "según quede la redacción, quedará la interpretación". En la misma línea se sitúa ANPE que, según ha trasladado su presidente, Julio Díaz, pide un "compromiso y un calendario" para restituir el horario lectivo de las 18-21 horas.

"Ese documento final tiene que dejar claro que se va a negociar la carga horaria de Secundaria y nosotros no renunciamos a recuperar las 18 horas lectivas de Secundaria y las 23 en Primaria, pero estaríamos dispuestos en un documento global a negociar esa situación", ha explicado.

En este punto, CIG-Ensino considera que la reducción del horario del profesorado de Infantil y Primaria a 23 horas "está en el camino correcto" para llegar a las 21 horas. Sin embargo, la central nacionalista ha incidido en que no puede prestar su apoyo a un acuerdo que "divide al profesorado" y "deja fuera al resto de cuerpos docentes".

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Otro de los puntos en los que se ha avanzado, según han trasladado fuentes de la Consellería a Europa Press, ha sido en lo relativo a atención a la diversidad donde, respecto a las ratios, cada alumno con una discapacidad reconocida del 33% o con un grado I de dependencia acreditada, o con un trastorno grave de la conducta acreditada, computará como dos, mientras que el alumnado con una discapacidad superior al 65% o con un grado II o III de dependencia computará como tres.

Este apartado, la CIG lo valora positivamente, aunque cree que en la práctica "hay mucho alumnado que tiene una casuística muy importante, pero no tiene ese reconocimiento y no computaría".

Para UGT, en palabras de su secretaria de Ensino, Sandra Montero, se amplía "un poco" el espectro, pero lamenta que no les han trasladado cuántos alumnos se encuentran en estos momentos en esas condiciones.

RETRIBUCIONES DOCENTES

En cuanto al ámbito salarial, las novedades del documento presentado este viernes son que el complemento que reciben los docentes por formación permanente se plantea a dos años y con un incremento del 20% y se incrementa el complemento de sexenios al 20%, con un plazo del 10% en enero de 2024 y el otro 10% al año siguiente. Además, incrementa el complemento de las funciones de inspección y dirección a 60 euros.

Respecto a los tutores, el texto refleja una subida del 20% de aquí a 2025, algo que ANPE considera "insuficiente" y con unas fechas de aplicación "inasumibles", proponiendo una subida del 30% para ser aplicada desde el 1 de enero de 2024.

En esta materia, la CIG ve "bien" las propuestas, pero insiste en que "el problema" de esta negociación es que "no se aborda el problema de las condiciones de trabajo".

También UGT y CC.OO. asumen estas medidas "sin renunciar a que sigan aumentando el complemento a los equipos directivos". "Las responsabilidades hay que pagarlas", demanda el representante de CC.OO.

EDUCACIÓN, "SATISFECHOS"

Tras esta última reunión, fuentes de la Consellería han valorado positivamente estos encuentros que han calificado de "productivos" y creen que este último documento presentado supone "un gran avance" respecto al texto inicial.

Asimismo, han reivindicado su "firme y clara" voluntad de acuerdo desde que se abrió este proceso y han asegurado que les parece un "acuerdo histórico", que toca temas que "van a incidir en la calidad del sistema educativo".

CIG CONSIDERA "UN CHANTAJE"

Evaluados los pros y los contras de esta propuesta, la CIG considera un "chantaje" que la Consellería "dé por finalizada la negociación" de este modo y que el próximo lunes se les traslade a las organizaciones sindicales el papel de decidir "si se entregan o no al chantaje" de que "no se aplicará ninguna medida si no se firma alguna organización sindical".

"En un momento como estamos de precampaña del PP para intentar vender a Rueda, que Rueda dijese: pues como no hay ningún sindicato que pueda darnos el respaldo, no vamos a bajar las ratios", ha ejemplificado Bermello.

En esta línea, ha criticado que se hable de "negociación" cuando "no se va a aplicar si los sindicatos no tragan". Por eso, Bermello ha reconocido que "la mejor opción es la unidad sindical", que nadie "entrara al trapo" y que todos los sindicatos convoquen "una huelga para forzar a la Consellería a aplicar las medidas que realmente supongan una mejora".