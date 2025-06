Educación insta a los centros a garantizar la "neutralidad ideológica" en las actividades para proteger la "convivencia"

Para la Xunta, los principios que deben primar son los "valores constitucionales, el pluralismo social y el pensamiento crítico"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha presentado este miércoles ante la junta autonómica de directores las instrucciones de organización del próximo curso, entre las que ha incluido la "defensa de los valores constitucionales, la neutralidad ideológica, el pluralismo social y el pensamiento crítico" en las actividades de los centros para garantizar "la convivencia interna" y "el buen clima"

Así lo ha trasladado el propio conselleiro, Román Rodríguez, aunque no ha concretado cómo se implementará en los centros educativos. "No quiere decir que no se ponga una bandera, pero hay que hacerlo con respeto", ha apuntado a preguntas de los medios.

Según ha explicado el titular de Educación, las actividades que se hagan en los centros deberán promover los "valores constitucionales, la neutralidad ideológica, el fomento del pluralismo social y del pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales".

Con este objetivo, ha detallado, la instrucción recuerda que las actividades complementarias que se organicen, como visitas didácticas o charlas, deberán servir para complementar la actividad lectiva y los aprendizajes curriculares y ser equilibradas a lo largo de todo el curso para evitar que se concentren en el tercer trimestre.

Preguntado sobre si se podría poner una bandera de Ucrania o de Palestina, ha dicho que "no se trata de eso" y ha ejemplificado: "Imagínate una guerra entre Ucrania y Rusia, pues que no haya unos con la bandera rusa y otros con la bandera ucraniana, que haya una neutralidad, que las cuestiones respondan a unos principios básicos y que haya, dentro de esa neutralidad, ¿esa actividad que se plantea tiene sentido desde una perspectiva curricular? Eso no quiere decir que no se ponga una bandera, ni mucho menos; pero hay que hacerlo con coherencia y respeto".

CRÍTICAS "DE UN LADO Y DE OTRO"

Tal y como ha señalado el conselleiro, en ocasiones se han trasladado críticas a la Consellería "de un lado y de otro" sobre diferentes cuestiones impartidas en actividades en los recintos educativos. Por eso, ha defendido que debe haber un marco con unos principios que permitan "que haya una buena convivencia, neutralidad, pensamiento crítico, valores constitucionales" y todo hacerlo de una forma "ordenada".

En cuanto al orden, ha sostenido que lo que se pretende es que no se concentren en el último trimestre porque eso "genera una distorsión" y un "desajuste interno" en la vida del centro.

"Todo esto se hace pensando en la convivencia interna de los centros, procurando un buen clima", ha insistido el responsable autonómico, que también ha detallado que otra de las instrucciones presentadas este miércoles es la que regula "la hora de leer", que se establece en un tiempo diario de entre 20 y 30 minutos en Educación Primaria.

En este sentido, ha manifestado que fue una cuestión ya presentada dentro del programa de fomento de las competencias lectoras y ahora se plantean las instrucciones de cómo hacerlo para que se puedan desarrollar en los diferentes centros.

AUTORIDAD DEL PROFESORADO

Por otro lado, la Xunta pondrá el foco el próximo curso en el refuerzo de la autoridad del profesorado con el objetivo de llegar a una "tolerancia cero" ante "cualquier amenaza" hacia el colectivo.

Así, ha explicado que quieren que haya un procedimiento para tratar este tipo de circunstancias, también cuando un docente "se sienta agredido a través de redes sociales o de cualquier medio digital" para poder poner en marcha "los mecanismos para solucionarlo".

En todo caso, Román Rodríguez ha destacado que en Galicia no hay una situación "preocupante", pero ha reconocido que es un elemento "recurrente" que le trasladan a la Consellería en las reuniones con el profesorado.

Sobre este tema, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha señalado que en las instrucciones se concreta que será la Consellería quien dé asesoramiento específico, "dependiendo del caso", es decir, "si son actuaciones en el propio centro educativo o si son el ámbito digital".

Y es que se trata de un procedimiento que, ha apuntado, "no estaba reflejado en ningún sitio" y que "se producía en la relación ordinaria de los centros con inspección".

MATRICULA 2025/2026

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre las demandas de Anpas de mejorar las ratios y la atención a alumnos con necesidades especiales aprovechando la bajada de alumnado, el conselleiro ha defendido que ya está haciendo ese refuerzo.

En esta línea, ha recordado que ya realizaron "una congelación en las aulas que no llegan a los topes legales". Y esto, ha reivindicado, "lo hizo Galicia 'motu propio' porque la ley estatal, aprobada por el PSOE y sus socios, no lo planteaba".

"Se están dando pasos muy sólidos, también con la puesta en marcha del programa Promociona donde estamos enviando profesores de refuerzo en los centros donde percibimos que es necesario reforzar al profesorado para hacer una mejora de atención a la diversidad", ha subrayado.

Preguntado sobre si se plantea el cierre de algún centro debido a la bajada de alumnado, Rodríguez ha indicado que "todavía es prematuro" hablar de eso porque se está con el proceso de matrícula, pero ha reconocido que la situación demográfica es "compleja".