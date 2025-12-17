La ejecutiva del PSdeG se reunirá el lunes para convocar un Comité Nacional tras los casos de acoso

Archivo - El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el Comité Nacional del PSdeG - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva del PSdeG se reunirá el próximo lunes, día 22 de diciembre, con el objetivo de convocar al Comité Nacional para abordar la situación política, en un contexto en el que el partido hace frente a la crisis interna surgida tras las denuncias de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.

La reunión tendrá lugar a las 17,00 horas del próximo lunes en primera convocatoria --17,30 horas en segunda--, en la sede del gallega del PSdeG.

En el encuentro, tal y como han señalado fuentes socialistas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informará a la dirección sobre "distintos asuntos de actualidad política y orgánica", entre los que figura la convocatoria y celebración del Comité Nacional, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos.

El partido indica que esta reunión se enmarca en "el seguimiento de la actividad interna del partido y en el análisis del contexto político actual", que está marcado por las crisis que atraviesa el partido a raíz de los casos de acoso.

La gestión de la denuncia contra el aún alcalde de Monforte, José Tomé, motivó que varios sectores lanzasen distintos manifiestos críticos con Besteiro, el más numeroso impulsado por mujeres del PSdeG como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y que ya ha reunido medio millar de apoyos.

DENUNCIAS

Todo ello después de que se conociese que el Partido Socialista recibió a través del canal interno antiacoso una denuncia contra Tomé por supuesto acoso sexual. Este hecho motivó la dimisión de su cargo como presidente de la Diputación y la suspensión de militancia del político lucense, que no dejó las actas y continua como alcalde de Monforte y diputado provincial no adscrito.

Tras la salida de Tomé de las filas socialistas y ante las críticas que acusaban a la dirección de conocer los hechos desde hacía tiempo, Besteiro ofreció el viernes pasado una comparecida en la que trasladó que la dirección del partido y él mismo tuvieron conocimiento a través de una "tercera persona" de este caso en el pasado mes de octubre, y que "animaron a denunciar". Sin embargo, justificó no haber llevado el caso a la justicia en el hecho de que, según el código penal, "tiene que haber una declaración de voluntad de la propia víctima".

Así las cosas y en medio del ruido interno, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informó de que en la tarde del lunes el Partido Socialista recibió, también a través del canal interno habilitado para ello, una denuncia por supuesto acoso laboral contra el regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, dijo que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

En la comparecencia, el jefe de filas del PSdeG exigió al regidor que entregase sus actas como alcalde y diputado provincial, además de comunicar que se le suspendería de la militancia. Sin embargo, Valcárcel aseguró que no renunciaría a sus actas y fue él el que pidió la dimisión de Besteiro, al considerar que su caso respondía a una operación para tratar de "eludir su responsabilidad" tras la gestión de la denuncia contra Tomé.

Se da el caso de que Valcárcel firmó otro de los manifiestos surgidos en los últimos días, en el que se sostenía que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones" por acoso "se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".

En este contexto, las Xuventudes Socialistas de Galicia iniciaron una campaña para pedir la convocatoria de un Comité Nacional del partido para abordar la situación.

"Seguimos defendiendo que la mejor forma de frenar el ruido, de dar explicaciones transparentes y no estar pendientes de la prensa amarilla, es a través de un Comité Nacional", señaló la organización juvenil del PSdeG en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', en el que informaba de que este mismo miércoles iniciaría una recogida interna de firmas para este fin.