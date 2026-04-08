Eladio Santos celebra la inversión del Gobierno para restauración forestal de municipios de Ourense afectados por fuegos

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, supervisa las labores de restauración forestal tras los incendios en A Pobra de Trives, Ourense, Galicia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN OURENSE

OURENSE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladios Santos, ha celebrado los cerca de nueve millones de euros destinados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la restauración de espacios afectados por los incendios del verano de 2025 en 27 municipios de la provincia.

Así lo ha trasladado en una comparecencia este miércoles en el municipio ourensano de A Pobra de Trives, acompañado por su alcaldesa, Patricia Domínguez, y el consejero técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Guillermo Fernández, durante la supervisión de los trabajos y obras de emergencia para la restauración forestal.

"Pretenden incidir especialmente en la prevención, un problema muy estructural y de difícil solución a medio y largo plazo. Ya se está trabajando en la limpieza del monte, retirada de madera quemada, prevención de plagas y adecuación de pistas forestales para acercarnos a los posteriores trabajos de restauración y reforestación, claves para el objetivo fundamental: que no haya fuegos", ha añadido Santos.

Algo en lo que también ha incidido Guillermo Fernández, que ha insistido en la necesidad de llevar a cabo esta clase de labores en una zona "muy castigada por los incendios", aprovechando para recordar las cerca de 100.000 hectáreas quemadas en la provincia durante la pasada ola de incendios. "Es aproximadamente el 20% de la superficie forestal que tiene Ourense. Es una barbaridad, y tenemos la obligación de iniciar estos trabajos de la forma más urgente", ha añadido.

LABORES DE RESTAURACIÓN

En concreto, las actuaciones se basan en la eliminación de madera quemada para facilitar la regeneración natural y disminuir focos de infección de plagas, así como la adecuación de infraestructuras de lucha contra la erosión, con el objetivo de evitar el arrastre o pérdida de suelo, ante la destrucción de la cubierta vegetal protectora tras los fuegos.

Asimismo, los trabajos incluyen la restauración de pistas forestales para "vertebrar el medio rural", a través de la mejora de accesos al monte para restauración, gestión y prevención de futuros incendios.

"No podemos perder de vista esto, trabajar para que no haya incendios, no solo quedarnos en la contención en núcleos habitados y en los medios de extinción, que también, sino incidir en los trabajos a medio y largo plazo para que no haya incendios", ha añadido Santos.

27 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Para ello, el MITECO ha destinado cerca de 34,5 millones de euros para la restauración de zonas afectadas por incendios en España, de los cuales 24 millones han sido destinados a cuatro comunidades autónomas, movilizando en Galicia un total de 9.499.304 euros para 13 intervenciones, siendo 12 de ellas ejecutadas en la provincia de Ourense con un total de 8.826.672 euros.

En concreto, los ayuntamientos de la provincia beneficiados son A Veiga y Carballeda de Valdeorras (529.644,93 euros); A Gudiña (799.911,13 euros); A Mezquita y Viana do Bolo (675.662,08 euros); Montederramo y Chandrexa de Queixa (639.693,34 euros); A Pobra de Trives y Manzaneda (799.502,61 euros); Maceda, Vilar de Barrio, Laza, Vilariño de Conso y Viana do Bolo (782.178,38 euros); A Rúa y Vilamartín de Valdeorras (799.246,66 euros); Petín y O Barco de Valdeorras (799.855,59 euros); Rubiá (798.625,25 euros); Monterrei (799.751,30 euros); Castrelo do Val y Laza (799.827,59 euros); Cualedro, Xinzo de Limia, Baltar, Verín y Oímbra (602.773,37 euros).

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Así, Santos ha aprovechado para agradecer la colaboración con otras administraciones, entre ellas, la Consellería de Medio Rural, encargada de "localizar los puntos en los que se consideró necesario actuar", así como las empresas contratadas para "realizar las obras de emergencia", todas ellas de la provincia de Ourense.

"Esto redunda en un impulso a la economía local. Son compañías de la tierra, que conocen nuestros montes y, de esta forma, se crea empleo en las zonas afectadas", ha añadido.