Las elecciones al rectorado de la USC se celebrarán el 12 de febrero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La elección de la persona que ocupará el rectorado de la USC en los próximos seis años tendrá lugar el 12 de febrero de 2026, en primera vuelta, y el 11 de marzo, en caso de que sea necesaria una segunda votación.

Así lo establece la convocatoria electoral que acaba de publicarse y en la que se detalla el calendario del proceso para elegir a la futura rectora o rector de la Universidade de Santiago de Compostela.

Además, tal y como ha destacado la institución universitaria, este lunes 10 también han sido publicadas las convocatorias de elecciones de representantes en el claustro universitario y de representantes en las juntas de centro y en los consejos de departamento.

En las tres convocatorias, las reclamaciones ante la Secretaría General contra el censo provisional deben formalizarse del 10 al 14 noviembre, emitiéndose el día 18 de este mes la resolución de la Secretaría General sobre rectificación del censo.

A continuación, del 18 a 21 de noviembre, podrán presentarse recursos ante la Comisión Electoral Central (CEC). La publicación definitiva del censo tendrá lugar el día 25 de noviembre.

CANDIDATURAS Y CAMPAÑA

También en las tres convocatorias, el plazo de presentación de candidaturas se extenderá del 26 de noviembre al 5 diciembre. Acto seguido, la proclamación provisional se hará pública el 11 de diciembre y los recursos que se estimen oportunos podrán presentarse ante la CEC entre el 12 y el 16 de diciembre.

La proclamación definitiva de candidaturas se producirá el 19 de diciembre. Ya en 2026, entre el 27 de enero y el 10 de febrero, se desarrollará la campaña electoral, destinándose la jornada del día 11 de febrero para la reflexión.

El 13 de ese mismo mes se producirá la proclamación provisional de candidatos/as electos/as, mientras que los recursos ante la CEC contra la proclamación provisional de candidaturas electas se extenderá del 18 al 24 de febrero. La proclamación definitiva de candidatos/as electos/as será el 26 de febrero.

En las elecciones a rector o rectora, en el caso de ser necesaria una segunda vuelta, la campaña se prolongaría entre el 27 febrero y el 9 de marzo. El día 12 de marzo tendrá lugar la proclamación provisional de la rectora o rector electa/o, los recursos podrán efectuarse entre el 13 y el 20 marzo, mientras que la proclamación definitiva de la rectora o rector electa/o será el 23 de marzo.