Empleados de Alten, subcontrata de la automovilística BorgWarner, inician huelga "contra el fraude en la contratación"

Empleados de Alten durante una concentración frente al centro de producción de BorgWarner, en el Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empleados de Alten, empresa que trabaja para la auxiliar automovilística BorgWarner, han iniciado este lunes una huelga indefinida en rechazo a los despidos y a "la amenaza del cese de actividad si no se retiran las demandas por cesión ilegal de trabajadores".

Con una pancarta que rezaba 'Contra el fraude en la contratación en BorgWarner', decenas de trabajadores se han concentrado este mediodía ante las instalaciones de la compañía en Porto do Molle, en Nigrán, donde permanecen encerrados desde el pasado jueves.

Según informa la CIG en un comunicado, los empleados denuncian una "campaña interna de chantajes, coacciones y amenazas" puesta en marcha en enero por la dirección de Alten, "con conocimiento de BorgWaner".

Todo ello después de que Inspección de Trabajo dictaminase en 2024 la cesión ilegal de personal por parte de Alten a BorgWarner. A partir de ahí, muchos trabajadores interpusieron demandas judiciales para reclamar sus derechos.

"Ahora, cuando se aproxima la celebración de los primeros juicios, las compañías optaron por medidas de presión para imponer la precariedad laboral", ha añadido la CIG, lamentando el despido de cuatro personas, "mientras que otras siete se encuentran bajo amenaza de final de proyecto si no retiran la demanda".