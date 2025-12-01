La empresa gallega Avícola Tratante pasa a manos de Hevo Group

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía gallega Avícola Tratante, con sede en Pontevedra y que cuenta con el sello 'Galicia Calidade', ha pasado a manos del empresa Hevo Group.

En un comunicado, Hevo Group, con sede en Guadalajara, ha remarcado que la adquisición de esta empresa gallega con más de cinco décadas de trayectoria en la producción y comercialización de huevos, supone "un paso estratégico" en la expansión del grupo y marca un "año clave".

Así, Hevo Group cierra un 2025 "decisivo" tras adquirir tres compañías --Granja Legaria, El Granjero y Avícola Tratante--, así como la ampliación y modernización de sus instalaciones productivas.

Con estas incorporaciones, el grupo refuerza su presencia en todo el territorio nacional con centros en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Bizkaia y Pontevedra.