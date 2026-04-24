Empresarios piden un entorno "más favorable" para los autónomos ante la "presión fiscal" que "frena el emprendimiento"

VIGO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha reclamado un entorno fiscal "más favorable" para los autónomos ante la "presión" y la burocracia que sufren que "frena el emprendimiento y la consolidación de negocios".

En un comunicado, la CEP ha trasladado su preocupación ante la situación que viven los trabajadores autónomos, un colectivo "esencial" para el sector empresarial de la provincia y del país.

"Los autónomos, así como las pequeñas y medianas empresas, conforman una gran parte del tejido económico de Pontevedra. Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado un entorno especialmente exigente, marcado por un incremento de impuestos y una presión fiscal desmedida, así como una gran complejidad administrativa", han criticado desde la Confederación.

Esto supone, a su juicio, un "gran obstáculo" para el ecosistema empresarial y la prosperidad económica, al "limitar la capacidad de crecimiento" de los autónomos que comienzan su actividad.

Por ello, ven prioritario avanzar hacia un marco más favorable para la creación y el mantenimiento de los autónomos, que contribuya a reforzar su estabilidad y competitividad.

"Apoyar a los autónomos es apostar por un modelo económico más dinámico, resiliente y con mayor capacidad de generación de empleo. Por ello, consideramos imprescindible que se adopten medidas que faciliten su actividad y fortalezcan su papel dentro del tejido empresarial", ha apuntado el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.