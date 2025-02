Empresarios pontevedreses ven "agobiante" la presión fiscal y piden medidas para reducir el absentismo laboral

VIGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha tachado de "agobiante" la presión fiscal que existe en España para las compañías y ha pedido medidas para reducir el absentismo laboral.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado por la CEP con periodistas, donde ha dicho que la elevada presión fiscal afecta a las pequeñas y medianas empresas, uniéndose a la "inseguridad jurídica" y a la "incertidumbre legislativa".

"Hay empresas que no dan hecho para cumplir aún queriendo", ha lamentado, refiriéndose a las dificultades burocrática.

Para él, la fiscalidad supone un "agravio" para la competitividad de las sociedades españolas respecto al resto de Europa. "Las empresas, por el mero hecho fiscal, no son tan competitivas como las europeas", ha criticado, explicando los menores impuestos pagados en otros países.

Cebreiros también se ha referido al aumento de los costes laborales con la subida no solo del sueldo mínimo, sino con la reducción de la jornada laboral. Pese a no oponerse a un aumento del SMI, sí ha dicho que tendría que ser una medida pactada, apuntando a un incremento del 3% o del 3,3% y no del 4,4% como marcó el Gobierno.

Según él, los empleados percibirían el mismo sueldo neto, pero las empresas ahorrarían costes fiscales con una menor subida. "¿Merece tanto follón para ponerse la medalla de la subida del 4,4%?", se ha preguntado, refiriéndose a la tributación del IRPF en algunos empleados que cobran el SMI e insistiendo en que los trabajadores recibirán lo mismo.

Sobre las 37,5 horas de jornada semanal, ha dicho que habría que negociar cómo se va a aplicar y su retroactividad, porque quizá a final de año sea necesario dar más vacaciones a los trabajadores para llevarla a cabo (la retroactividad).

Al respecto, ha puesto el foco en el absentismo no justificado en España, que alcanzó el 6,8% de media en 2023 y el 7,2% en los tres primeros trimestres de 2024 (no hay dato definitivo de 2024).

El presidente de la CEP ha explicado que esto supone que cerca de 1,8 millones de personas no acuden diariamente a su puesto de trabajo sin explicación alguna, lo que implica un coste millonario para las empresas. Por todo ello, ha pedido medidas para reducir estas cifras.

También ha hablado de la falta de personal y de las dificultades de muchas empresas de encontrar trabajadores, pese a ofrecer sueldos por encima del mínimo. Cebreiros ha dicho que no es "falta de talento", ya que en muchos casos no solo se buscan a los "buenísimos", sino que se necesita personal en todos los sectores, con empresas que no pueden crecer porque no encuentran empleados.

BALANCE

Jorge Cebreiros también ha hecho balance de los datos obtenidos por la CEP en 2024, con un resultado positivo de más de 92.000 euros, subiendo cerca de un 48% respecto a 2023.

Para conseguir estas cifras, la CEP ha tratado de reducir gastos financieros, abordando proyectos con liquidez propia. También ha mejorado la gestión de los cobros, sobre todo aquellas deudas que proceden de administraciones.

Tras agradecer la labor de sus asociados y de su consejo asesor, Cebreiros ha destacado los cerca de 270 encuentros en los que ha participado la Confederación y las acciones formativas llevadas a cabo para ayudar a empresas y empleados.

De cara a 2025, ha reconocido el "problema" que tiene Europa, con datos macroeconómicos que muestran su menor crecimiento respecto a Estados Unidos o a China. "Europa tiene que decidir qué quiere ser de mayor, pero no puede esperar a ser mayor para decidirlo", ha añadido.

Pese a ello, ha dicho que en España las cosas "van bien", con una contención de la inflación y datos macroeconómicos "bien". No obstante, ha alertado de que la situación de Alemania o Francia puede afectar al país.