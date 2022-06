Ence sitúa la fábrica de As Pontes como "complementaria" y no una alternativa a la factoría de Lourizán

La Xunta, con Rueda al frente, garantiza "todas las facilidades" a la empresa y apuesta también por la planta de hidrógeno de Reganosa y EDPR

PONTEVEDRA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de Ence en Galicia, Antonio Casal, ha asegurado que el municipio coruñes de As Pontes, en el que la compañía pretende invertir 355 millones de euros en una fábrica de biomateriales, no puede acoger una celulosa, por lo que el proyecto que se planifica para esta ubicación tiene un carácter "complementario" con la factoría de Lourizán.

"En As Pontes no se puede construir una planta de celulosa", ha recalcado Antonio Casal, ante las preguntas de los periodistas sobre si el proyecto de As Pontes supone un posible traslado de la pastera de Lourizán.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Pontevedra, el director territorial de Ence ha comparecido acompañado del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, para aportar más información sobre ese nuevo proyecto industrial.

Antonio Casal ha explicado que la fábrica de biomateriales produciría pasta reciclada blanqueada y papel tisú, obtenidos en un 80% a partir de cartón y papel reciclado, e incluiría una planta de cogeneración de energía de 150 megavatios utilizando restos de actividades forestales y agrícolas. Según sus cálculos, producirá un excedente de electricidad de unos 30 megavatios que serán derivados en la red para consumo local de empresas y habitantes de As Pontes

PROYECTO "INDEPENDIENTE" Y "MUY DISTINTO" DE LA FÁBRICA DE LOURIZÁN

En su comparecencia, Antonio Casal ha insistido en que el proyecto que Ence plantea para As Pontes es "muy distinto y diferente" de la fábrica de celulosa de Lourizán, de la que sí dijo que es "independiente pero complementaria" ya que ésta aportará el 20% de fibra virgen que necesita el proyecto de As Pontes para completar el 80% de aporte de papel y cartón recuperado.

En este sentido, ha indicado que si finalmente Ence tiene que cerrar la fábrica de celulosa de Pontevedra "en ese caso habría que buscar otra fuente para completar ese 20% de pasta de fibra virgen" que, en ese supuesto, "podría" ser la fábrica que Ence tiene en Navia (Asturias), por lo que el futuro del proyecto de As Pontes no esta supeditado a la continuidad del complejo industrial de la ría de Pontevedra.

En la rueda de prensa se ha hecho énfasis en que el proyecto de As Pontes no requerirá de nuevas plantaciones ni consumirá madera y en que utilizará "la sexta parte" del agua que emplea una fábrica de celulosa como la de Pontevedra. También será "inferior" en su capacidad y dimensiones y producirá unas cien mil toneladas anuales de papel tisú para productos higiénicos destinadas inicialmente al mercado del noroeste peninsular.

LA XUNTA, A FAVOR DE QUE ENCE SIGUA EN LOURIZÁN

Por su parte, el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha revelado que la Xunta y Ence llevaban tiempo buscando el emplazamiento idóneo para este proyecto y respecto a la fábrica de Lourizán "la Xunta va a seguir trabajando para que continúe donde siempre estuvo y donde le corresponde, la ría de Pontevedra, buscando la unidad de acción".

Conde, quien participó en esta rueda de prensa, se ausentó de la reunión semanal del Consello de la Xunta y, sobre este asunto, así como sobre la postura de la Administración gallega en relación a la factoría de Lourizán, ha sido preguntado el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha garantizado que la empresa tendrá "todas las facilidades" por parte del Ejecutivo autonómico.

Rueda ha coincidido en que el proyecto de As Pontes es "complementario" a la factoría de Lourizán y ha señalado que, "en ningún caso", se puede permitir la industria gallega "la salida de una industria que genera 500 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos".

El presidente gallego ha manifestado su apoyo a la continuidad de Ence en Lourizán "pese a los esfuerzos que hacen algunas administraciones" para que "esto no sea así sin dar ninguna alternativa".

APUESTA POR LAS FIRMAS QUE INVIERTAN EN GALICIA

La "intención" de la Xunta, ha incidido Rueda, es "dar todas las facilidades" a las firmas que quieran invertir en la Comunidad --ha extendido esta voluntad, preguntado posteriormente sobre el proyecto de una planta de hidrógeno verde de Reganosa y EPDR--; y ha incidido en que deberían contar con el respaldo de los Fondos Next Generation.

"Especialmente cuando se invierte en zonas necesitadas de alternativas como As Pontes --donde tienen el foco tanto Ence como Reganosa y EPDR--", ha esgrimido Rueda. Sobre el proyecto de la planta de hidrógeno, se ha reafirmado en que está "maduro y bien presentado", por lo que confía en que tenga "todas las posibilidades para que se pueda hacer".