El encierro de médicos en el Olimpia Valencia continuará todo el fin de semana a la espera de la reunión del lunes

Quinta noche de encierro en el Olimpia Valencia, a 21 de marzo de 2026. - O'MEGA

VIGO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos que permanecen encerrados en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo mantendrán esta acción de protesta durante todo el fin de semana y, por lo menos hasta el lunes, día en el que está previsto que O'Mega tenga una reunión con la Consellería de Sanidade.

"En función de como vaya, se levantará o no", explican fuentes del sindicato médico a Europa Press, que insiste en que la iniciativa partió de los propios facultativos y no de la organización. Esta mantiene bajas las expectativas al respecto de un acuerdo, ya que la reunión que mantuvo la CIG con el departamento autonómico este viernes terminó "sin ningún tipo de avance".

Esta es la sexta jornada en la que alrededor de una decena de facultativos --que crecen en número durante el día-- dormirán en el ambulatorio recién inaugurado en la ciudad olívica. Con la noche del sábado y la del domingo, sumarán un total de siete y llegarán al lunes habiendo cumplido una semana de encierro.

El propio lunes, en el que se producirá el encuentro con la Xunta, habrá una concentración de apoyo a las 11.00 horas en el Olimpia Valencia y en el marco de la huelga indefinida que O'Mega mantiene en Anteción Primaria desde el pasado 2 de marzo. Entre otras de sus demandas, piden limitar el cupo diario de pacientes, 35 horas de trabajo "reales" y cuadros de personal dimensionados a la carga asistencial.

Estas son, además, algunas de las reivindicaciones que citan en un vídeo difundido en redes sociales y que acumula 16.000 visualizaciones en apenas unos días. En el vídeo, una veintena de médicos de diversas localidades gallegas exponen algunas de los principales motivos que llevaron a convocar el paro.

"Señor conselleiro: sí, hay una huelga nacional por un estatuto propio para médicos y facultativos. Pero en Galicia también hay una huelga autonómica convocada y nuestra sanidad es su responsabilidad", advierten a Antonio López Caamaño.