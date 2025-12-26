Encuentran muerto a un vecino de Pontevedra en el interior de su vivienda

   PONTEVEDRA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha sido encontrado muerto esta mañana en el interior de su vivienda en Pontevedra, en la parroquia de Mourente.

   Un vecino alertó del hallazgo después de darse cuenta de que una ventana estaba quemada, según informa el 112 Galicia. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la causa de su muerte.

   Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Nacional y Local se han desplazado hasta el lugar.

