La eólica suma 96 MW en 2025 en Galicia y encabeza la producción energética gallega, donde las renovables suponen el 82%

La eólica encabeza la producción energética gallega y las renovables suponen el 81,8% - RED ELÉCTRICA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

La producción renovable alcanzó en Galicia en 2025 los 17.768 GWh, lo que supone el 81,8% de toda la electricidad generada en la comunidad, incluyendo cifras estimadas procedentes de las instalaciones de autoconsumo, según informa Red Eléctrica. La eólica vuelve a ser la tecnología líder del 'mix' gallego, con una cuota del 39,6%.

Estos son algunos de los datos dados a conocer a raíz de la presentación del Informe del sistema eléctrico español 2025 y Las renovables en el sistema eléctrico español 2025, dos documentos que ha presentado este miércoles en Madrid Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Según la información publicada por Red Eléctrica, que por primer vez recoge indicadores de autoconsumo, la eólica lidera un año más la estructura de generación gallega. Con 8.610 GWh producidos en 2025, se posiciona como la tercera comunidad con más GWh de origen eólico de España, por detrás de Castilla y León y Aragón.

La producción a partir del viento en Galicia es seguida por la hidráulica, responsable del 38,5%, el ciclo combinado (11,9%), la cogeneración (5,6%), el contingente de otras renovables (1,8%) y la solar fotovoltaica (1,1%).

Completan la estructura de producción de Galicia el contingente de residuos renovables y el de no renovables y la solar térmica, con una aportación inferior al 1% cada una.

Un total de 502 GWh de toda la electricidad producida en tierras gallegas procede de instalaciones de autoconsumo. De ellos, el 53,6% son de cogeneración, el 43,8% de solar fotovoltaica y el resto, de otras renovables.

Por otra parte, los sistemas de almacenamiento instalados en Galicia permitieron la integración de 908 GWh en la red a partir del bombeo y las baterías, lo que posibilita un mayor uso del recurso renovable. En este 2025 se han instalado los primeros 5 MW de baterías para el almacenamiento energético.

POTENCIA INSTALADA

A 31 de diciembre de 2025, Galicia cuenta con una potencia instalada de generación de 9.892 MW, cifra que ya incluye los indicadores de autoconsumo.

En este 2025, la eólica ha sumado 96 nuevos MW y la solar fotovoltaica 47 MW, mientras que la cogeneración ha reducido su presencia en 38 MW. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el 82% de la capacidad de generación de Galicia es renovable.

Como sucedía en años anteriores, la eólica es, con el 40,7%, la tecnología líder de la estructura de potencia instalada, seguida por la hidráulica (37,7%), el ciclo combinado (12,6%), la cogeneración (5%) y la solar fotovoltaica, que ocupa el 2,7% del total.

Completan este mix el conjunto de otras renovables y el contingente de residuos renovables y el de no renovables, con una representación inferior al 1% cada una.

Por otra parte, la demanda de electricidad en Galicia alcanzó los 14.116 GWh y experimenta un aumento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Al tener en cuenta los datos de autoconsumo, el consumo eléctrico de la comunidad se incrementa un 1,7% respecto al año anterior.

SISTEMA ESPAÑOL

Por segundo año consecutivo, el consumo de electricidad en el conjunto de España se ha incrementado: hasta un 2,8% más respecto a la del 2024 al registrar 256.086 GWh.

La variación experimentada supera a la media del conjunto de países miembros de ENTSO-E, en los que el consumo de 2025 fue un 0,5% superior.

Si se considera al autoconsumo, la demanda aumenta un 3,7%, hasta los 269.753 GWh, cifra que recupera los niveles previos a la pandemia de la covid.

A 31 de diciembre de 2025, el sistema eléctrico español contaba con un parque de generación de 142,5 GW, un 7,3% más que en 2024, tras sumar 10 GW de potencia renovable (8,8 GW de solar fotovoltaica y 1,2 GW de eólica). Mientras, la potencia de almacenamiento se situó en 3.427 MW.

Considerando las instalaciones de autoconsumo, la potencia instalada alcanza un valor total de 150,8 GW, de los cuales el 68,9% corresponde a potencia de generación renovable, el 28,9% a potencia de generación no renovable y el 2,3% a potencia de almacenamiento.

Por su parte, la producción de electricidad creció un 3,7% en este año, en el que las renovable generaron el 55,5%. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6%.

La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6% del total de GWh producidos. Le sigue la nuclear, con el 19%, la solar fotovoltaica (18,4%), el ciclo combinado (16,8%) y la hidráulica, responsable del 12,4% del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5% ha sido sin emisiones de CO2 equivalente.

Considerando la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.

Los informes presentados por Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español, analizan la evolución de principales magnitudes del sector eléctrico en un año en el que la compañía ha ampliado la información que ofrece a través del espacio de datos de su web, la web de eSios y la app redOS incorporando por primera vez datos de generación y potencia instalada de instalaciones de almacenamiento y de autoconsumo.