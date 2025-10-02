La eólica ve "prioritaria" la ejecución de las sentencias a favor de los proyectos "para desbloquear más de 2.800 MW"

Archivo - Un parque eólico, a 28 de marzo de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que despeja el futuro de muchos proyectos de la industria eólica en Galicia. El hecho de que dos o más instalaciones de parqu - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Pide un marco regulatorio con interpretaciones "únicas y coherentes" para garantizar inversiones

2 Oct.

El sector eólico ha reclamado un marco regulatorio "estable", con interpretaciones jurídicas "únicas y coherentes", que ofrezca certidumbre a las inversiones, así como mecanismos entre administraciones que permitan reducir los tiempos de tramitación de los proyectos.

En la inauguración de la jornada de Análisis Operativo de Parques Eólicos organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la presidenta de la patronal, Rocío Sicre, aseguró que el desarrollo de los nuevos proyectos eólicos "se enfrenta a plazos de tramitación excesivamente largos que comprometen el cumplimiento de los objetivos de crecimiento".

Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para las inversiones "con un marco regulatorio estable con interpretaciones jurídicas únicas y coherentes, que ofrezca certidumbre a las inversiones", así como de trasponer el concepto de Interés Público Superior aplicado a los proyectos eólicos.

"Es prioritaria la ejecución de las sentencias del TJUE y del TS en Galicia a favor de los proyectos eólicos y la tramitación realizada por la Xunta de Galicia, para desbloquear más de 2.800 megavatios (MW) - más de 3.500 millones de euros de inversiones - que se encuentran paralizados por el TSXG desde hace tres años", añadió.

Sicre puso en valor el papel "clave" de la eólica, con un potencial que representa para España más de 32 gigavatios (GW) instalados que aportan alrededor del 23% de la electricidad que se consume -siendo la primera tecnología del mix-, y de la cadena de valor que representa el sector, aunque advirtió de los "desafíos globales" a los que se enfrenta, como la creciente presión de la industria china que "compite con costes bajos", o la guerra global de aranceles entre mercados estratégicos como Estados Unidos, entre otros.

"Estos factores ponen a prueba la resiliencia de nuestro tejido industrial, donde la operación de parques eólicos también tiene aquí un papel decisivo para seguir manteniendo activa esta cadena de valor, generar nuevas oportunidades y defender un modelo industrial fuerte, competitivo y sostenible", dijo.

LA REPOTENCIACIÓN "NO ESTÁ DESPEGANDO AL RITMO QUE DEBERÍA"

Por otra parte, destacó que la repotenciación aumentará significativamente la producción eólica con un menor impacto ambiental y territorial, aunque consideró que "no está despegando al ritmo que debería".

A este respecto, añadió que la repotenciación se enfrenta a un 'permitting' incluso más complicado que el de un parque nuevo, con múltiples riesgos y con unos resultados de mejora del caso de negocio que no siempre están tan claros.

Por ello, solicitó herramientas regulatorias que hagan posible un ritmo de repotenciación, con un enfoque de impacto ambiental diferencial y siendo conscientes de la realidad económica y contable de estas instalaciones.