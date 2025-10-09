Érguete celebra su 40 aniversario con una gala homenaje a las madres que "salvaron vidas" luchando contra la droga

VIGO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Érguete ha celebrado este jueves su 40 aniversario con una gala homenaje a las madres que un día se juntaron para cambiar a "toda la sociedad" y "salvar vidas" luchando contra la droga.

Rodeadas de centenares de personas, en un acto celebrado en el teatro Afundación de Vigo, madres de Érguete fundadoras de la Asociación, como Carmen Avendaño, Dora Carrera o Elvira Vázquez, han sentido el cariño de una sociedad que les ha dado las gracias por la labor realizada en los últimos 40 años.

"La Asociación Érguete nació en las calles con los gritos de unas madres y algún padre", han reivindicado desde la actual dirección de la Asociación, subrayando que esta red de madres "ayudó a meter narcotraficantes en la cárcel" e hicieron entender la problemática de las drogas a toda la sociedad.

Las encargadas de iniciar el acto fueron las pandereteiras Ledicia de Trasmañó, para dar paso luego a la cómica Arantxa Treus, conductora de la gala. Ella presentó a las actuales responsables de Érguete, Elvira Rivas y Sonia Fernández, quienes han puesto en valor la importancia del trabajo realizado por las fundadoras porque "su legado es historia viva de Galicia".

Ambas han agradecido el apoyo "fundamental" de las distintas administraciones, que tampoco han querido perderse el evento. En concreto, han estado presentes, entre otros, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el exjuez Baltasar Garzón.

Tras ellas, Touriñán cogió la palabra para dar un gran toque de humor a la gala, que estuvo llena de actuaciones musicales y artísticas de grupos como Fillas de Cassandra, A Banda da Loba o la escuela de baile Media Punta. También Carlos Blanco entretuvo al público a lo largo del acto.

ADMINISTRACIONES

Abel Losada fue el primer representante político en coger la palabra, quien puso en valor el compromiso y la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Él también ha lamentado que se normalice y se fraternalice con narcotraficantes, haciendo referencia, sin nombrarla, a la fotografía del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Marcial Dorado.

También subió al escenario el presidente de la Diputación, Luis López, quien ha reconocido la contribución de Carmen Avendaño y de las Madres Contra la Droga para la construcción de una provincia mejor que se rebela contra el narcotráfico.

"Cuando Carmen, las madres y Érguete dieron un paso adelante, hacer lo correcto era hacer lo más difícil. Gracias a todos las Madres Contra la Droga, estaremos siempre en deuda con vosotras", ha agradecido López.

Fabiola García ha reivindicado a la Asociación como "gran referente" del movimiento asociativo gallego, unas madres que "unieron fuerzas" para defender a sus hijos "y a toda una juventud gallega que empezaba a sufrir las consecuencias de la drogodependencia".

"A lo largo de todos estos años las mujeres de Érguete ayudasteis a miles de familias, dejando un legado de valentía que nos inspira y nos inspirará siempre", ha subrayado García, dando las gracias a estas madres que un día crearon la Asociación.

En la misma línea ha hablado Abel Caballero, subrayando el compromiso "firme y total" de lucha contra la droga del Ayuntamiento de Vigo, agradeciendo la "fuerza de Érguete" y de las madres que lo hicieron posible. "Nunca al lado de un narcotraficante sabiendo que lo es. No hay excusa", ha apostillado.

Tras él, llegó el momento "más esperado y merecido" de la noche, haciendo una entrega de regalos a las madres de Érguete. Fue elexjuez Baltasar Garzón uno de los encargados de hacerlo, quien en su día dirigió la Operación Nécora contra el narcotráfico.

Érguete atiende cada año a más de 8.000 personas a través de diversos programas de apoyo y lleva a cabo iniciativas de prevención en colegios, institutos, universidades y clubs deportivos.