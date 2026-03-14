La escalada de combustibles en Galicia: acopio "de locos" para calefacción y gasolineras con el litro a más de 2 euros

Archivo - El precio del diésel a más de dos euros en un cartel de una gasolinera, a 28 de octubre de 2022, en Madrid (España). El precio medio de los carburantes en España ha encadenado su tercera semana de subidas y se ha encarecido esta última hasta un - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escalada de precios de combustibles en Galicia a raíz de la guerra en Oriente Próximo se deja notar en diferentes ámbitos: un acopio "de locos" de gasoil para calefacción en los primeros días del conflicto, varias gasolineras donde el gasóleo ya supera los 2 euros por litro, así como el impacto para el sector primario y aumento de costes para transporte y diferentes sectores.

El precio medio del gasóleo habitual de tipo A se situaba en 1,46 euros por litro en las gasolineras gallegas el pasado 28 de febrero, día de inicio del ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el incremento del coste se dispara un 30% en apenas dos semanas, hasta rondar 1,85 euros de media a finales de esta semana.

De hecho, hay varias gasolineras en Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña, en las que el gasóleo supera los 2 euros por litro. Llegó a haber picos de hasta 2,15 euros en el polígono de Barreiros (Lugo) durante estos días.

Al respecto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró esta semana que la CNMC está supervisando las subidas de precios de las 12.000 gasolineras que existen en España.

La organización de consumidores Facua acusa a las gasolineras de aprovechar la volatilidad del crudo para inflar márgenes y reclama al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un comportamiento claramente especulativo.

ACOPIO PARA CALEFACCIÓN

Mientras, los primeros días de marzo hubo un gran incremento "exagerado" de demanda de gasóleo para particulares y empresas para calefacción, según empresas consultadas por Europa Press.

En conversación con Europa Press, el director financiero de Grupo Valdés, Ramón Rodríguez, explica que la primera semana tras el ataque a Irán "fue de locos": "No dábamos casi atendido los pedidos".

En esta línea, José Antonio Garrido, de Gasóleos Rial, explica que hubo una petición "disparada" de suministro en las últimas dos semanas, pero apunta que, "de momento, no hay problemas" de abastecimiento.

Mientras, Ramón Rodríguez, de Grupo Valdés, indica que esta última semana "sí se tiene bastante trabajo", pero "no es la locura de la semana pasada, parece que la cosa se está normalizando". No teme que haya desabastecimiento en las próximas semanas, pero "lo que no se sabe es cuándo va a parar la escalada del precio", aunque cree que "por ahora gasóleo sobra".

Relata que la primera semana de marzo el incremento de precio era "de 10 céntimos por día". Explica que el gasóleo de calefacción antes de los bombardeos del 28 de febrero se vendía en torno a 90 céntimos por litro y actualmente está "casi en 1,50", un incremento de más del 50%.

Con todo, la demanda "se está estabilizando" porque "llega un momento en el que todos los clientes más o menos tienen lleno". Grupo Valdés, radicado en Teo (A Coruña), vende principalmente en el entorno de Santiago, con municipios desde Ribeira a Lalín (Pontevedra), con un negocio de suministro también de gasóleo A para camiones y de tipo B para tractores.

CRISIS EN EL SECTOR PRIMARIO

Mientras, durante los últimos días el sector primario gallego ha urgido medidas extraordinarias, tanto en el sector de pesca (cofradías o armadores de Vigo) como en el agro (Unións Agrarias, Sindicato Labrego o Agromuralla).

De hecho, Unións Agrarias ha avanzado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las distribuidoras petroleras por "concertación de precios" tras subidas superiores al 20% del gasóleo agrícola en los últimos días y con precios en torno a 1,5 euros por litro.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha llegado a exponer que la subida de precios hace "inviable" la actividad por alcanzarse precios similares a la crisis energética de 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Por su parte, la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) muestra "su profunda preocupación" por la evolución del precio de los combustibles a raíz de la guerra, por lo que pide al Gobierno central reactivar la bonificación, similar a la que se puso en marcha en marzo de 2022, debido "a la incertidumbre que esta situación está generando en la viabilidad económica de muchas empresas del sector".

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció el pasado jueves que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.