La Escuela de Arte Dramático de Vigo cerrará el lunes para su desinfección tras detectarse más de 15 casos de sarna

VIGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, ubicada en Vigo, cerrará el próximo lunes para llevar a cabo labores de desinfección tras detectarse más de 15 casos de sarna, lo que supone aproximadamente un 10% del alumnado del centro.

Así lo ha confirmado a Europa Press su director, Roberto Relova, quien ha explicado que en los últimos días algunos estudiantes comenzaron a tener síntomas de esta enfermedad, que posteriormente fueron confirmados. A partir de ahí, fue creciendo el número de jóvenes con sarna, que ya ronda los 20 de 170 alumnos que en total tiene la escuela.

Pese a que se han incrementado las desinfecciones de las aulas y demás espacios para evitar el contagio, el próximo lunes, día 27 de marzo, el centro cerrará durante una jornada para poder acometer una limpieza en profundidad.

Aunque ha explicado que Sanidade subraya que no se trata de un "brote", ya que no se han confirmado tantos casos, Relova ha puesto el foco en la importancia de tener precaución y de aumentar la higiene, no solo en las instalaciones, sino también en los hogares de los estudiantes.

Preguntado sobre los primeros casos, ha dicho que algunos jóvenes comenzaron a notar picores en los pies y en las piernas, observando unos círculos en la piel. Poco a poco más alumnos se sumaron a los síntomas, ya que el contacto estrecho y las clases descalzos es algo habitual en el centro.

El director de la Escuela de Arte Dramático de Galicia ha señalado que los contagiados pueden seguir yendo a clase, siempre que eviten el contacto con otros alumnos.