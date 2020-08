Las escuelas infantiles municipales de Santiago abren este martes

El alcalde pide "un poco de cuidado" a Compostela Aberta y no proponer "el mismo dinero en julio a una finalidad y en septiembre a otra"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles municipales de Santiago inician el curso este 1 de septiembre al no detectase ningún positivo en covid-19 en los test del personal, según ha informado este lunes el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo. "Salvo novedad" en las horas que quedan, la apertura "está prevista" para este martes, ha ratificado.

A preguntas de los periodistas, el regidor ha pedido "un poco de cuidado" a Compostela Aberta, grupo al que ha instado a "no proponer el mismo dinero en julio a una finalidad y en septiembre a otra distinta".

Así, sobre su propuesta de destinar a gasto social recursos dedicados a las fiestas, Bugallo ha explicado que "los recursos que no se consumieron para las fiestas se están utilizando para promoción de actividades económicas".

"No hay recursos sobrantes, sino que se están reconduciendo a actividades más productivas de acuerdo con la situación actual", ha expuesto.

En cuanto a los servicios sociales, ha afirmado que "de momento no hay ningún recorte y menos por gastos en otras materias". De hecho, ha asegurado que "se incrementaron enormemente las prestaciones que se estaban manteniendo" y ha añadido que "se seguirá haciendo", pues hay dos prioridades en el Consistorio: "la atención a los que más lo necesitan y el apoyo a la reactivación económica", según ha enumerado.

PENDIENTES DEL LUNES 7

Por su parte, el primer edil socialista ha señalado que su gobierno sigue "pendiente" del próximo lunes día 7, cuando la Xunta prevé tener listo el protocolo definitivo de prevención frente a la covid-19 para los centros de infantil y primaria.

Pese a existir "contacto con la consellería, para todo aquello que se pueda prever, irlo previendo", Bugallo ha manifestado la "especial preocupación" con respecto a los comedores escolares y ha esperado que "todo pueda funcionar con normalidad".

Así, "si la consellería considera que debe haber cambios no previstos", el alcalde no ha descartado "la posibilidad de demorar unos días la apertura de los colegios", prevista para el día 10, "porque efectivamente entre el día 8 y el 9 no es demasiado plazo de tiempo en caso de que haya muchas novedades".

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La junta de gobierno local, según ha indicado Sánchez Bugallo, ha autorizado varias licencias de obras, y ha visto el convenio suscrito con la Xunta y con el ministerio sobre el plan estatal de vivienda 2018-2021 (entre otras cuestiones se acuerdan unas aportaciones extraordinarias para rehabilitación en el casco histórico, en el grupo de Pontepedriña y para Vite).

También ha acordado el pago de facturas, "buena parte de ellas" correspondientes al programa de tique especial de compra y otras a favor de proveedores, como la empresa de instalaciones municipales o de mantenimiento de los ascensores, y ha formalizado la operación de crédito prevista en los presupuestos por 1,2 millones con Liberbank.

Asimismo, ha dado cuenta de varias sentencias y ha aprobado el proyecto para iluminación de la Rúa das Estrelas (la que va del Monte do Gozo a San Lázaro).

Por último, ratificó el convenio entre la asociación de empresarios del Polígono do Tambre y el Ayuntamiento para impulsar los centros de biotecnología y determinadas actuaciones, por importe de 50.000 euros.