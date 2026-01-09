El Espacio Avenida de Abanca recibe la calificación de "excelente" por su sostenibilidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Avenida de Abanca ha obtenido la certificación BREEAM ES de Obra Nueva con la calificación "excelente", lo que certifica la sostenibilidad del último edificio en incorporarse a la red del banco en A Coruña tras la rehabilitación integral del edificio que albergaba el Cine Avenida.

De este modo, el director general del centro tecnológico ITG (entidad que gestiona la certificación en España), Carlos Calvo, ha entregado este viernes la placa acreditativa al director territorial de Abanca en A Coruña, Óscar Salgado, y a la directora de proyectos del área Inmobiliaria, Pilar Ceide.

El edificio, con una superficie útil de 3.228 metros cuadrados destinada a actividades financieras y comerciales, se desarrolló siguiendo criterios ambientales avanzados desde la fase de diseño, tal y como ha destacado Abanca en una nota de prensa.

En este sentido, la certificación BREEAM, otorgada por Elisa Castaño Alarcón, asesora de BREEAM, "avala el compromiso de Abanca con un modelo de edificación más eficiente, responsable y orientado al bienestar".

Así, ha subrayado que este proyecto ha reducido el consumo energético y las emisiones de CO2 en aproximadamente un 47% en comparación con un edificio de referencia, gracias a la incorporación de sistemas de climatización de alta eficiencia, iluminación 100% LED y una gestión inteligente del consumo mediante un sistema de control centralizado.

En materia de agua, Espacio Avenida ha conseguido una reducción de más del 69% en el consumo de agua potable, gracias al uso de equipos de bajo consumo y a un sistema de recogida y reutilización de agua de lluvia que abastece a todos los aseos del edificio.