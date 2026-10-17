El espectador herido en el Rally San Froilán que ingresó en el hospital sigue en la uci y permanece estable

Archivo - Exterior del Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), en Lugo. - CONSELLERÍA DE SANIDADE - Archivo

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El único de los tres espectadores heridos en el Rally San Froilán que tuvo que ser trasladado al hospital permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci). Actualmente, se encuentra estable dentro de la gravedad, según fuentes del Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula) consultadas por Europa Press.

Los hechos por los que se encuentra en este estado ocurrieron en torno a las 19.30 horas de la tarde del viernes, 16 de octubre, en el municipio lucense de Outeiro de Rei, por donde discurría un tramo de la prueba. Entonces, uno de los coches participantes perdió una rueda, que acabó golpeando a los espectadores.

Como consecuencia, según la información del 112 Galicia, terminaron heridos tres. Uno de ellos necesitaba asistencia sanitaria y, finalmente, tuvo que ser trasladado al centro hospitalario, de lo que se encargó la propia organización del evento. También fueron avisados la Guardia Civil y el 061.