Estudiantes en huelga se movilizan en Galicia por una enseñanza "accesible" y alertan de un "proceso privatizador" - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de estudiantes de todos los niveles educativos han salido este miércoles a las calles de las siete ciudades gallegas para exigir una enseñanza pública y "accesible para todos", a la vez que se han manifestado contra un "proceso privatizador" que "pone en riesgo" sus derechos como estudiantes.

Las protestas se enmarcan en un jornada de huelga convocada para este miércoles en todos los niveles educativos por la organización Erguer. Estudantes da Galiza para denunciar que el sistema educativo en la comunidad atraviesa un proceso de "privatización planificada y estratégica".

En Santiago, la marcha ha partido a las 12.15 horas de la Alameda compostelana y ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Ensino público para a Galiza liberada'.

Durante su recorrido por todo el centro de la capital gallega, y que ha concluido en la plaza de Praterías, los manifestantes han coreado consignas como 'A pública é servizo, a privada beneficio'; 'Ensino público e de calidade' o 'Non, non, non á privatización'.

Asimismo, se han escuchado proclamas de carácter social y político como 'Aquí está, aquí se ve, o estudiantado galego en pé'; 'Fora Abanca das nosas aulas' y 'Diñeiro para as escolas e non para bombas'.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, el portavoz nacional de Erguer, Lucas Pardo, ha recordado que el objetivo de esta convocatoria es "defender una educación pública y accesible para todos".

"Avanza un proceso privatizador por el cual se están poniendo en riesgo nuestros derechos, limitando el acceso a la enseñanza superior de los estudiantes de clases populares", ha denunciado. Además, ha incidido en que "la lucha y la organización son la única respuesta posible" ante "ataques" que califica de "muy graves".

En cuanto al seguimiento de la jornada, el portavoz ha señalado que, aunque todavía no disponen de cifras definitivas, esperan que la convocatoria esté siendo "muy secundada". Con todo, la organización tiene previsto hacer públicos los datos de participación a lo largo de la tarde de este miércoles.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Durante la lectura del manifiesto en Santiago, que ha tenido lugar en la plaza de Praterías junto a una bandera 'estreleira' que ocupaba las escaleras de la plaza y dos carteles en los que se podía leer 'Esino Público', han acusado a la Xunta de promover una "precariedad sistemática" y de "no querer escuchar".

Asimismo, los estudiantes se han referido a una "falta de recursos e inversiones" en los centros gallegos. En este sentido, Erguer advierte de una "clara contradicción" en la enseñanza media, donde la organización lamenta que la oferta privada y concertada "no para de crecer" mientras la pública "se mantiene en una constante precariedad".

Respecto a la Formación Profesional, Erguer denuncia que, bajo el "pretexto de especializar" al alumnado, se está entregando a las empresas la "decisión directa" sobre la formación y las salidas laborales de los estudiantes.