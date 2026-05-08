Un estudio pionero analizará el perfil físico y sociocognitivo de los mayores en Sanxenxo (Pontevedra)

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en la presentación del estudio sobre el perfil físico y sociocognitivo de los mayores en Sanxenxo. - XUNTA

PONTEVEDRA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio "pionero en España" de la Univesidade de Vigo analizará el perfil físico y sociocognitivo de los mayores en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

El estudio, financiado por la Xunta y el Ayuntamiento de Sanxenxo y que fue presentado este viernes, permitirá tener una imagen de los adultos de más de 65 años de las siete parroquias del municipio.

El estudio tiene diferentes fases de trabajos, desde el análisis demográfico y territorial de las parroquias hasta la elaboración de un protocolo de evaluación específico adaptado a la población mayor.

Realizarán una re recogida de datos en todo el municipio y desarrollarán una aplicación web que permitirá a cada participante consultar sus resultados y compararlos con personas de características similares.

En este sentido, el catedrático de la Universidade de Vigo José María Cancela indicó que lo que busca este proyecto de investigación "es mejorar la calidad de vida de los mayores" de las parroquias de Sanxenxo.

Durante el acto, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, felicitó al Ayuntamiento de Sanxenxo por lanzar una iniciativa "única en Galicia", que le permitirá "dibujar una foto fija" sobre la población mayor y que le ayudará a diseñar las políticas y los servicios municipales.

La conselleira remarcó que analizar el estado físico, cognitivo y social de los mayores "no solo permite entender mejor sus necesidades reales, sino que también nos permite diseñar estrategias más eficaces para mejorar su calidad de vida".

Por su parte, el alcalde del municipio pontevedrés, Telmo Martín, subrayó que los mayores de 65 años son el 26,09% de la población de Sanxenxo. Por ello, animó a todos los ciudadanos que se encuentre bien a realizar tareas de voluntariado para mantenerse activos y contribuir a la sociedad