La eurodiputada Ana Miranda (BNG) lamenta que el Plan de Vivienda de la Comisión Europea "no frene la especulación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha lamentado que el 'Plan Europeo de Vivienda Asequible', presentado este martes por la Comisión Europea, no contemple "medidas concretas para frenar la especulación".

Así lo ha manifestado en una nota de prensa en la que, por otro lado, ha destacado que "ya era hora de que la Comisión Europea se posicionara en un tema tan importante como el de la vivienda".

En este sentido, la nacionalista ha valorado positivamente que, "por fin", haya un documento para trabajar desde el Parlamento Europeo que ofrezca "soluciones a miles de familias que no pueden llegar a fin de mes".

Por otra parte, Miranda ha recalcado que es necesario "frenar los alquileres abusivos" y "legislar" para que las personas no sean desahuciadas de sus casas "en beneficio de los alquileres turísticos".

Así las cosas, la nacionalista ha subrayado que el anuncio del plan es un "buen comienzo", aunque "insuficiente" porque "no hay medidas concretas que atajen los problemas estructurales".

Con todo, la eurodiputada también ha señalado "aspectos interesantes del plan", como la revisión de las ayudas estatales para que los fondos europeos y los de cohesión puedan complementar los fondos estatales para construir y renovar.