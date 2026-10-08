Los eurodiputados del PPdG califican de "muy positiva" la aprobación de 2,7 millones europeos para la automoción gallega

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha calificado de "muy positivo" que el pleno del Parlamento Europeo haya aprobado un desembolso de 2,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) destinado a respaldar a trabajadores del sector auxiliar del automóvil en Galicia. En concreto, el dinero apoyará la reincorporación al mercado laboral de trabajadores despedidos en la industria auxiliar del automóvil.

Según ha explicado el PPdeG en una nota de prensa, la ayuda está dirigida a 671 trabajadores de 20 empresas del sector que perdieron su empleo, concentrados sobre todo en el área de Vigo, y prevé que 400 de ellos participen directamente en el plan.

"Este plan de reconversión engloba formación, orientación y apoyo económico para que los trabajadores afectados encuentren lo antes posible un empleo estable y de calidad. El plan en su conjunto ya empezó el pasado septiembre en Galicia, y su estructura fue diseñada con sindicatos, empresarios y el propio Gobierno gallego, atendiendo las necesidades concretas de los trabajadores afectados", ha subrayado Vázquez.

Asimismo, el eurodiputado 'popular' Francisco Millán Mon ha enmarcado esta ayuda como "una muestra concreta de que Europa está cerca de los gallegos cuando más lo necesitan". Detalladamente, el programa incluye orientación profesional, búsqueda activa de empleo y acompañamiento tras la reubicación.

También ofrece formación en competencias digitales, Industria 4.0 y 5.0, automatización industrial y sostenibilidad, alineada con el Plan Director de Automoción de Galicia 2025-2027. Además, prevé reciclaje profesional hacia sectores con alta demanda de perfiles industriales, como la aeronáutica, las energías renovables, la logística y el mantenimiento industrial.

Con todo, el plan contempla también incentivos económicos para quien participe en su itinerario de reinserción, ayudas para desplazamientos y para el cuidado de personas dependientes, y 200 euros mensuales durante seis meses para quien se reincorpore al empleo o emprendan.