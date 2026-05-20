Eva López Tarrío será nombrada directora del Centro Galego de Arte Contemporánea

Eva López Tarrío - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta nombrará directora del Centro Galego de Arte Contemporánea a la viguesa Eva López Tarrío, doctora en Bellas Artes y catedrática de Educación Secundaria.

Según ha informado el Ejecutivo gallego en un comunicado, el nombramiento está previsto que sea publicado en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude realiza este nombramiento tras la convocatoria de una plaza de libre designación entre personal funcionario de carrera, a la que se presentaron nueve candidaturas.

Para la selección, ha indicado la Xunta, tuvieron en cuenta la experiencia, así como la evaluación del proyecto presentado para gestionar el centro.

La Xunta destaca que Eva López Tarrío (Vigo, 1972) tiene experiencia contrastada en liderazgo de equipos, planificación estratégica, innovación educativa y coordinación institucional, así como con una amplia actividad paralela en el ámbito artístico, desarrollando tareas de comisariado, producción y difusión del arte contemporánea.