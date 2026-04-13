Evacuada una mujer por inhalación de humo tras registrarse un incendio en su vivienda en Coristanco (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser evacuada este lunes al centro de salud por inhalación de humo tras registrarse un incendio en su vivienda en Currás de Arriba, en Couso, en la localidad coruñesa de Coristanco.

Según ha informado el 112 Galicia, en torno a las 11.25 horas de este lunes recibió la alertó de un particular a través de una llamada en la que informaba de que estaba ardiendo la zona de la cocina de una vivienda y que la única ocupante de esta se encontraba fuera pero necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales sanitarios, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Coristanco. Finalmente, el incendio quemó un sofá pegado a la cocina de leña y afectó a otros muebles de la estancia.