Evacuada una persona por inhalación de humo tras iniciarse un incendio en su piso en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada al hospital este lunes por inhalación de humo a consecuencia de un incendio registrado en la cocina de un piso situado en la calle Gonzalo Torrente Ballester, en Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, el centro de emergencias tuvo constancia de los hechos pasadas las 16.00 horas, cuando un particular contactó con el servicio para alertar de que salía humo por la ventana de una cocina y se percibía olor a quemado.

Tras el aviso, la central de emergencias movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo y a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local. Una vez en el inmueble, los efectivos desplazados constataron que las llamas se habían originado al arder el contenido de una olla que había quedado al fuego.