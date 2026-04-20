Evacuadas dos personas por inhalación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser evacuadas este lunes a un centro hospitalario por inhalación de humo tras registrarse un incendio en una vivienda situada en la Avenida de Samil, en la zona de Navia, en Vigo.

Según el 112 Galicia, el aviso se recibió pasadas las 14.30 horas, a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de un incendio en el interior de un apartamento y de la posible necesidad de asistencia sanitaria para varias personas.

Así, se activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Protección Civil.

Una vez allí, los equipos de extinción confirmaron que el incendio se iniciara en la cocina, generando una "intensa humareda" que afectó al mobiliario y, como consecuencia, dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital.