Evacuado un hombre tras volcar con su vehículo en Ames (A Coruña)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre tuvo que ser evacuado tras volcar con su vehículo cerca del viejo campo de fútbol de Bertamiráns, en el municipio coruñés de Ames.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 14.00 horas de este miércoles y el conductor necesitó ayuda para salir del vehículo, que quedó volcado del lado del conductor.

La central de emergencias movilizó al GES de Brión que sacaron al herido por la parte contraria y facilitaron el acceso de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron al herido.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.