Evacuado un tripulante de un barco al sufrir una parada cardiorrespiratoria frente a la costa de Burela (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El tripulante de un barco ha tenido que ser evacuado este miércoles al hospital tras sufrir una parada cardiorrespiratoria frente a la costa de Burela (Lugo), según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso a través de un particular a las 18.40 horas, cuando un particular llamó pidiendo asistencia sanitaria para una persona que estaba indispuesta a bordo de un barco, que ya se encontraba en el puerto de Burela.
De este modo, fue evacuado al hospital de referencia. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil y Protección Civil.