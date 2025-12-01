Evacuados los 21 pasajeros de un tren al que le ardió un motor en Culleredo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 21 pasajeros de un tren tuvieron que ser evacuados y trasladados en taxi en la noche de este domingo después de que uno de los motores del convoy comenzase a arder en la localidad coruñesa de Culleredo (A Coruña).

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 23.40 horas y fue el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el que solicitó medios de extinción debido a que salía humo de debajo de un tren, que se encontraba en ese momento parado en la estación de Culleredo.

La empresa también informaba de que todos los pasajeros estaban ya en el exterior del mismo en perfecto estado, siendo posteriormente trasladados en taxi hasta A Coruña, su destino final.

Fueron el maquinista y otra persona los que apagaron las llamas con un extintor, mientras que los Bomberos de Arteixo hicieron las comprobaciones correspondientes cuando llegaron. En el operativo también colaboró la Guardia Civil y la Policía Local de Cullerero.

INCENDIO EN BARBADÁS (OURENSE)

Por otra parte, una mujer tuvo que ser evacuada en la tarde de este domingo en Barbadás (Ourense) al registrarse un incendio en una vivienda ubicada en la avenida de Celanova, en A Valenzá.

Un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de que el interior de la vivienda estaba lleno de humo y en el balcón de la misma había una mujer a la que ayudaron a salir las personas que se encontraban en el punto.

Una vez allí, los bomberos comprobaron que el fuego ya estaba apagado por los vecinos, que indicaron que ardió la campana extractora. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo.