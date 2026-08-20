Excarcelada una persona tras una salida de vía en Sober (Lugo)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser excarcelada tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la LU-P-5903, a su paso por el municipio lucense de Sober.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 12.00 horas y fue uno de los implicados el accidente el que dio la voz de alarma. Así, detalló que solo hubo un vehículo implicado en el que viajaban varias personas.

La central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Monforte de Lemos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los efectivos excarcelaron a uno de los implicados, mientras que el otro herido pudo salir del vehículo por sus propios medios. Ambas personas fueron evacuadas en ambulancia al hospital de referencia.