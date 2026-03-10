Excarcelada una persona tras volcar el coche que conducía en Pol (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada este martes tras volcar el vehículo en el que viajaba en el municipio lucense de Pol.

Según ha informado el 112, alrededor de las 15 horas, un particular alertó al 112 Galicia de un coche volcado fuera de la vía en San Martiño de Ferreiros, Pol. Ocurrió en el kilómetro 3 de la LU-750, y la única persona implicada permanecía atrapada en el interior.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilalba, Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos actuaron para liberar a la persona atrapada, que fue evacuada en ambulancia por los profesionales sanitarios desplazados al lugar.