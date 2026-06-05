Excarcelado un conductor tras volcar su vehículo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser excarcelada en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el que su vehículo acabó volcado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), según ha informado el 112 Galicia.

El siniestro se produjo unos diez minutos después de las 16.00 horas en la avenida Berdón. Fue un particular quien contactó con el servicio de emergencias tras encontrarse con el turismo volcado y comprobar que en su interior había una persona que no podía salir por sus propios medios.

Desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso inmediato a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vilagarcía y de Ribadumia, así como a los efectivos de Emergencias de Vilagarcía, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos procedieron a la liberación de la víctima, que tuvo que ser excarcelada. Tras ser rescatada, la persona recibió asistencia por parte del personal sanitario desplazado hasta el lugar del accidente.