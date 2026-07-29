La excavación del castro de Esmelle saca a la luz la pieza de un collar de posible origen griego

FERROL, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuarta campaña arqueológica en el castro de Esmelle, en Ferrol, ha sacado a la luz diverso material cerámico con motivos sogueados, elementos característicos de la cultura castrexa, pero también una pieza de un centímetro de diámetro que pertenece a un collar de cuentas de vidrio bañado en oro. Según las primeras investigaciones, esa pieza podría ser originaria de la isla griega de Rodas.

Así lo han avanzado los responsables de la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que impulsan la Universidade da Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol durante una visita institucional este miércoles del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y otros miembros del gobierno local.

En la visita también han participado la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros; el director provincial de Cultura, Severino Álvarez; y Alfredo Eiras y Santiago Vázquez, presidente y secretario, respectivamente, de la Fundación L. Monteagudo.

La campaña comenzó el 13 de julio en un castro de la Edad de Hierro que tiene una superficie estimada de unos 20.000 metros cuadrados. En las prospecciones anteriores se descubrió una calle pavimentada en la que se sigue trabajando, así como un edificio alargado y un torreón defensivo.

En este cuarto año se han abierto tres nuevos sectores, informa la Cátedra, en el acceso al castro, junto al gran edificio colectivo y en la "croa" (la parte alta del asentamiento), cerca del primer recinto amurallado excavado.

La campaña continuará en agosto con los trabajos de restauración y consolidación de varios edificios descubiertos, y con la elaboración de un plano topográfico. El alcalde de Ferrol ha destacado la importancia que la excavación tiene para la "reconstrucción de la historia" y ha recordado que el apoyo económico a la Cátedra se prolongará, al menos, cuatro años más.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, ha resaltado "el valor formativo" que esta iniciativa tiene para el alumnado y la colaboración de administraciones, entidades y personas particulares en el desarrollo de los trabajos.