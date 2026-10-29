Exdiputada del PP víctima del Alvia: "Puente se parece mucho a Blanco y Pastor, adjudica todo a fallo humano"

Archivo - Teresa Gómez-Limón, en su día una de las portavoces de las víctimas del accidente del Alvia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La que fue diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular Teresa Gómez Limón, quien dejó la formación tras el accidente del tren Alvia en el que viajaba en julio de 2013 cuando descarriló ocasionando 80 muertes a la entrada de Santiago, cree que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se parece mucho" a sus antecesores en el cargo José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP), al adjudicar "todo" a fallo humano.

En un comentario en su blog personal, que recoge Europa Press, Gómez Limón recuerda que con Blanco al frente del ministerio hubo un cambio de proyecto que supuso retirar el sistema de control de la velocidad 'ERTMS' de los últimos kilómetros de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro del Alvia.

En cuanto a Pastor, le acusa de "quitar" la "poca seguridad que había en el tren", puesto que durante su mandato fue desconectado el 'ERTMS' en su modalidad embarcada, dado que producía fallos.

Gómez Limón afirma tajante: "Yo no vuelvo a viajar en tren por España". "Como no tengo ninguna esperanza de que cambien las cosas, les pido por favor a nuestros gobernantes que clausuren la alta velocidad y solamente cuando tengamos un control similar al de Japón (ningún accidente de alta velocidad) la pongan de nuevo. Mientras tanto, tengan por segura una cosa: yo no vuelvo a viajar en tren por España", destaca.

Lamenta que "la historia se repite" y se confiesa llena de "furia" y "rabia" al vivir "la misma historia en carne de otros". "Cuando un ministro, en este caso Óscar Puente (PSOE), se parece mucho a otros ministros, José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP), que adjudican toda la desgracia a un fallo humano, cuando en cada accidente le echan la culpa siempre al último eslabón de la cadena, al trabajador, al currito, sin que ellos ni otros puestos por ellos asuman ninguna responsabilidad", denuncia.

En el caso del Alvia, según recuerda, "fue el maquinista el único condenado en segunda instancia", ya que el exjefe de seguridad de Adif, condenado por la jueza, fue absuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña.

"En Angrois fue el maquinista, en Adamuz han sugerido, el propio ministro lo dijo, que sería el que hizo la soldadura de la vía y ahora dice que es el empleado del centro de control. Errores humanos. Todos errores humanos", critica.

Y advierte de que "el error humano existe, claro que sí" pero "con la tecnología del siglo XXI, con la inteligencia artificial, resulta muy difícil de creer que unos trenes que pueden alcanzar velocidades de 300 y 350 km/h dependan solo de la pericia humana".

"Porque, si es así, señores, no pongan alta velocidad, pongan nuestros trenes a 80 km/h y seguro que así el fallo humano no traería tantas desgracias", recomienda.

"NO HAY CONSECUENCIAS"

A su juicio, "el problema" es "que no hay consecuencias para los verdaderos responsables" y apunta de nuevo tanto al exministro José Blanco como a su homóloga Ana Pastor, y "a los demás cargos dependientes de ellos y responsables también de estas tropelías" que "los han ido colocando de un lugar a otro sin que pierdan ni sus vidas ni sus fortunas".

"El inefable Oscar Puente, que se pasa media jornada poniendo tuits, no ha pensado en algún momento hacer una auditoría mínima para ver qué es lo que ocurre en el sistema ferroviario español, con incidentes constantes, retrasos casi a diario y, como en el caso de Adamuz y en el de hoy --por este miércoles-- en Toledo, con trágicas consecuencias", se pregunta.

Y concluye que "están a otra cosa, a hacer propaganda, a insultar a otros y, sobre todo, a seguir montados en el carro del poder y del dinero".

Por último, apela a la "responsabilidad in vigilando" y a que "en algunos países europeos con democracias no perfectas pero mucho más avanzadas (...) esas conductas llevan a la dimisión inmediata del ministro de turno". Y también, dice, "a hacer un procedimiento judicial que no dure 13 años como el de Angrois y que meta en prisión a los responsables directos y a pagar indemnizaciones millonarias a los afectados". "Sin duda eso propicia que la próxima vez se tenga más cuidado. No les quepa duda", remacha.