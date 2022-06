El exdiputado Antón Sánchez dimite como portavoz nacional de Anova, la formación que fundó Beiras

"Lo cierto es que ya no siento que pueda ser útil como portavoz en estas circunstancias actuales", señala

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz nacional de Anova y ex diputado, Antón Sánchez, ha remitido una carta a la militancia y a la Coordinadora Nacional de la formación impulsada por Xosé Manuel Beiras en 2012 y en la que explica que ha presentado su dimisión.

Sánchez ha hecho público esta tarde, a través de las redes sociales, las razones de esta dimisión. Así, en la carta, recogida por Europa Press, explica que los objetivos que se marcaron para su mandato no se han ido "avanzando". "No puedo evitar reconocer la constatación de que hasta ahora Anova no ha avanzado como organización a los efectos de servir como instrumento orgánico ajustado a tales objetivos auto propuestos colectivamente", apuntado el que fue diputado en la Cámara gallega.

"Asumo todos los errores que pude haber cometido en mi responsabilidad como portavoz, tanto en estos dos años como en la etapa anterior, que pudieran haber contribuido a ese no avance en lo que para mí es el camino correcto, pero la no consecución de los objetivos políticos marcados, así como el no avance hacia ellos, hace que tome esta decisión personal", ha explicado.

Antón Sánchez decide dejar así la organización que mantiene varias alcaldías por todo el país (destacadas como Sada o Teo), pero tras dos años en que la formación política ha dejado de contar con protagonismo gallego tras la desaparición del arco parlamentario de representación del espacio de confluencia. La formación nacionalista estaba ahora centrada en el ámbito y en su trabajo con las mareas municipales.

"El esfuerzo militante en la izquierda es fundamental, pero a veces hay momentos en los que toca cambiar de estrategias, tácticas o de personas para buscar soluciones", admite en la carta, en la que apunta que "a veces es preciso dar un paso atrás para posibilitar una alternativa, para poder mejorar y avanzar".

"Lo cierto es que ya no siento que pueda ser útil como portavoz en estas circunstancias actuales ni tampoco, aunque con más continuidad de esfuerzos, para cambiar los resultados, razones por las que en estas circunstancias considero que no tiene sentido persistir en esta situación", ha sentenciado.

EN 2017

Antón Sánchez asumió las riendas de Anova en 2017, relevando en el puesto al histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, quien compartió liderazgo también con Martiño Noriega, que fue alcalde de Santiago de Compostela y ahora --tras concurrir en las autonómicas en 2020 y no conseguir acta-- retomó su profesión como médico de atención primaria.

Con la renuncia de Sánchez, desaparecen de la primera línea los nombres que llevaron a la organización, con Beiras a la cabeza, al primer gran pato del nacionalismo con la izquierda federal hace ahora diez años y que irrumpió, con la alianza Alternativa Galega de Esquerda (AGE) con 9 diputados en otoño de 2012, año en que nació esta formación política como respuesta a una de las mayores escisiones vividas en el seno del BNG tras la asamblea de Amio.

Sánchez fue diputado del Parlamento de Galicia desde 2012 hasta las elecciones de 2020, en las que él mismo renunció a presentarse como candidato, y tuvo uno de sus papeles destacados en la investigación de la fusión de las cajas gallegas, llegando incluso a lograr por sentencia judicial una documentación no entregada por la Xunta.

En esas elecciones de 2020, la alternativa presentada del ámbito político, de aquella junto a Podemos e Izquierda Unida --además de Anova--, quedó fuera del arco parlamentario, lo que supuso también la interrupción de ocho años del espacio de confluencia que llegó a contar con 14 diputados con la marca En Marea.