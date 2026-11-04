Experto en 'ERTMS' avisa que el 'Asfa' ha tenido "agujeros" en Angrois y Urda y "tendrá más"

Archivo - Los expertos en 'ERTMS' Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, a su llegada al juicio del Alvia por el accidente ocurrido en Angrois - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El experto en el sistema de supervisión de la velocidad 'ERTMS' Jorge Iglesias, que fue clave durante la instrucción y el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, tilda de "totalmente inútiles" las medidas anunciadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, antes de dimitir en la tarde de este martes.

Frente a estas actuaciones, aprobadas por el Consejo de Ministros en el marco de un plan para tratar de mejorar la seguridad de la alta velocidad tras el accidente de Urda (Toledo), Iglesias subraya que "la medida real" para incrementar dicha seguridad "no está", y esa sería, en su opinión, no circular con el sistema de respaldo 'Asfa', que "es una patata".

El pasado jueves, apenas 24 horas después de la tragedia de Urda, este ingeniero ya manifestó en declaraciones a Europa Press que "en ningún país de Europa se circula a 200 km/h con Asfa".

Ya jubilado, Jorge Iglesias fue director del Laboratorio de Interoperabilidad del Cedex, el organismo estatal encargado de probar los sistemas de seguridad de la red, y es considerado como uno de los mayores expertos en 'ERTMS' en el ámbito europeo.

Pidió comparecer 'motu proprio' en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el accidente del Alvia, para denunciar que representantes de Adif estaban diciendo lo que él consideraba "mentiras". A continuación, también aportó su visión en el macroproceso judicial por el siniestro, que acabó con la condena al maquinista y al exjefe de seguridad de Adif. Este último, no obstante, fue absuelto por la Audiencia Provincial.

"ME SIENTO SEGURO A MÁS DE 200 KM/H"

"A mí cuando me preguntan si me siento seguro viajando en AVE respondo que yo me siento seguro por encima de 200 kilómetros por hora", afirma este miércoles, en declaraciones a Europa Press, en relación a la denominada circulación 'degradada', que es la que se produce, por ejemplo, ante la caída del sistema 'LZB' que sucedió en la línea Madrid-Sevilla en el entorno de Urda.

En ese momento, los trenes solo llevan el respaldo del 'Asfa', que no es un sistema de control continuo de la velocidad ni de frenado automático, avisa, sino uno de carácter "analógico" y "puntual", que además es antiguo pues viene de una adaptación de otro de 1932.

Ese tipo de circulación 'degradada', o con una merma en el nivel de seguridad, era la que se daba también en la línea Ourense-Santiago en la que el descarrilamiento de un Alvia provocó 80 muertos hace ahora 13 años, por lo que Iglesias coincide con las víctimas de ese siniestro en que "no se ha aprendido nada", pues no se llegó "al fondo" con la investigación, y siente "rabia" porque los considera accidentes "evitables".

'ERTMS' EN TODA LA RED CONVENCIONAL

Iglesias asegura que el Ministerio de Transportes y Adif son conocedores de su demanda, que comparten otros colegas como Jaime Tamarit, de que no se pueda ir a 200 kilómetros por hora con 'Asfa'. "El ministerio está advertido por diversas fuentes", indica.

Y expone que la respuesta es que en la red convencional se circula con 'Asfa' y "no ha pasado nada". Sin embargo, por su parte, considera que "lo que habría que hacer es un plan nacional para --precisamente-- poner el 'ERTMS' en toda la red convencional", algo que ocurre en Dinamarca y que se anunció en Bélgica tras un accidente con 10 muertos.

Las medidas del plan de refuerzo son "una basura", a su juicio, y "no valen para nada", destaca, en alusión a cuestiones como la creación de un 'software' o la utilización de la inteligencia artificial en los centros de regulación de la circulación.

Por el contrario, se fija en la consigna interna que dio Renfe para solo permitir la circulación con marcha 'a la vista' (que limita el máximo a 40 kilómetros por hora) en situación 'degradada', esto es, cuando se cae el 'LZB' --algo que explica que es más frecuente porque es un sistema "obsoleto" que se está cambiando-- o el 'ERTMS'. "Ha durado un día", lamenta, sobre una instrucción que, valora, sí incrementaría la seguridad.

Así las cosas, evidencia que el 'Asfa' ha tenido dos "agujeros" de seguridad, por el de la curva de A Grandeira y el accidente de Urda, y "tendrá más". "Si te roban una baliza", pone como ejemplo, la Dirección de Mantenimiento de Adif es la que "se responsabiliza".

PASTOR NO DIMITIÓ

Por último, sobre la dimisión de Puente, le parece "bien", pero opina que "lo tenían que haber hecho todos", y cita a la exministra Ana Pastor, con "11 muertos más" en Angrois que los fallecidos en Urda.

Por su parte, dice estar a disposición de la plataforma de víctimas de Angrois para acudir con ellos "donde quieran", en el caso de que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, acceda a recibirles, como han pedido este mismo miércoles.